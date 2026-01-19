52 साल की उम्र में ऐसा जलवा, बेटे की शादी में दुल्हन से भी खूबसूरत लग रही PAK पंजाब की सीएम मरियम नवाज

Pakistani CM Maryam Nawaz fashion: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ (Nawaz Sharif) के पोते और मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर की शादी 17 जनवरी को हुई. शादी की तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई. जहां एक तरफ दुल्हन शंजे की लाल इंडियन डिजाइन साड़ी को लेकर पाकिस्तान (Pakistan) में बहस छिड़ गई, वहीं दूसरी तरफ मरियम नवाज के रॉयल लुक्स ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस बीच Maryam Nawaz wedding look और Junaid Safdar wedding जैसे कीवर्ड इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगे.
पीला जोड़ा और शाही जूलरी ने लूटी महफिल (Maryam Nawaz yellow heavy embroidery dress)
शादी के एक खास फंक्शन में मरियम नवाज ने चमकदार पीले रंग का हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला ट्रेडिशनल जोड़ा पहना. माथे का झूमर, भारी कुंदन नेकलेस और कॉन्फिडेंट बॉडी लैंग्वेज ने उनके लुक को पूरा नवाबी टच दिया.
Sufi Motiwala reviewing maryam nawaz is spot on and Maryam Nawaz being the ultimate IT woman just makes it even better.😭😭😭 pic.twitter.com/ZlhVjfGsdF— eww (@ewnowayonearth) January 19, 2026
सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें रियासतों की महारानी तक कह डाला.
पेस्टल फ्लोरल ड्रेस और मिनिमल मेकअप (Pastel Floral Dress And Minimal Makeup)
वालीमा के लिए मरियम ने पेस्टल फ्लोरल ड्रेस चुनी. ड्यूई मेकअप, सॉफ्ट ग्लो और शार्प विंग्ड आईलाइनर ने उनके लुक को फ्रेश और मॉडर्न बनाया.
52 की उम्र के करीब होने के बावजूद उनका स्टाइल लोगों को इंस्पायर करता दिखा. फैशन एक्सपर्ट्स ने इसे क्लासिक और टाइमलेस बताया.
मरियम नवाज का ये अंदाज पाकिस्तान में पॉलिटिकल फैशन पर नई चर्चा छेड़ गया.
Maryam Nawaz in her 50s — Elegant, Graceful, and Beautiful. A shining example that age is just a number. Confidence, style, and elegance only get better with time.#MaryamNawaz #JunaidSafdarWedding #ShanzehAliRohail pic.twitter.com/y3u04mgnAX— نــائـــــــمہ 🇵🇰🇵🇸 (@Naiiima_) January 18, 2026
जुनैद सफदर की शादी में बहू की साड़ी पर विवाद रहा, मगर दिल जीत ले गया मरियम नवाज का शाही स्टाइल.
