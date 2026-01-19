विज्ञापन
विशेष लिंक

पाक एक्ट्रेस के निकाह की क्लिप पर आखिर क्यों मच रहा है बवाल, धड़ल्ले से वायरल हुआ वीडियो

सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान की एक्ट्रेस और सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर हिना अफरीदी की निकाह से जुड़ा एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वह मजाकिया अंदाज में अपने पति से हर महीने 5 लाख रुपये और साथ ही ट्रैवल और शॉपिंग को लेकर डिमांड करती नजर आ रही हैं.

Read Time: 2 mins
Share
पाक एक्ट्रेस के निकाह की क्लिप पर आखिर क्यों मच रहा है बवाल, धड़ल्ले से वायरल हुआ वीडियो
निकाह में हामी भरने से पहले पाक एक्ट्रेस ने रख दी ये डिमांड, चेहरा देखते रह गए दूल्हे मियां

Hina Afridi Nikah Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों पाकिस्तान की एक्ट्रेस और इंफ्लुएंसर हिना अफरीदी का निकाह वीडियो खूब वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि हिना ने हाल ही में सोशल मीडिया पर्सनैलिटी तैमूर अकबर से निकाह किया है. शादी की तस्वीरें तो पहले ही वायरल थीं, लेकिन अब एक छोटी सी क्लिप चर्चा में है. इस वीडियो में हिना हंसते हुए अपने पति से कहती हैं कि उन्हें हर महीने 5 लाख रुपये चाहिए, साथ ही ट्रैवल और शॉपिंग का पूरा इंतजाम भी. जवाब में तैमूर मुस्कुराते हुए हामी भर देते हैं.

निकाह का वीडियो और एक मजाकिया शर्त (Pakistan nikah viral video)

वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई. एक वर्ग का मानना है कि निकाह जैसे खुशी के मौके पर हल्की-फुल्की नोकझोंक आम बात है. लोगों का कहना है कि दूल्हा दुल्हन दोनों के चेहरे पर मुस्कान साफ दिख रही है, जिससे लगता है कि यह सिर्फ मजाक था.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: INSTA

रिश्तों और पैसों को लेकर सवाल (5 lakh monthly nikah condition)

दूसरी तरफ कई यूजर्स ने इस वीडियो पर आपत्ति जताई. उनका कहना है कि शादी जैसे रिश्ते में इतनी बड़ी रकम की बात मजाक में भी गलत संदेश दे सकती है. कुछ लोगों ने इसे रिश्तों में लेनदेन वाली सोच से जोड़कर देखा. एक यूजर ने लिखा कि शादी भरोसे और समझ से चलती है, शर्तों से नहीं.

ये भी पढ़ें:- 52 साल की उम्र में ऐसा जलवा, बेटे की शादी में दुल्हन से भी खूबसूरत लग रही PAK पंजाब की सीएम मरियम नवाज

ये भी पढ़ें:- मेरी ही किस्मत से ही तुमको मिलेगा...पत्नी ने पति को समझाया भाग्य का पूरा गणित
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Hina Afridi Nikah Video, Pakistani Actress Hina Afridi, Hina Afridi Viral Clip, Pakistan Nikah Viral Video, 5 Lakh Monthly Nikah Condition, Hina Afridi Husband Demand
Get App for Better Experience
Install Now