कलयुग में सतयुग जैसा बॉस... मैनेजर की चैट दिखाकर कर्मचारी ने पूरी दुनिया को जला दिया

भारत में वर्क कल्चर को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर शिकायतें देखने को मिलती हैं, रूड मैनेजर, बिना वजह दबाव, ओवरटाइम और ज़ीरो एम्पैथी. लेकिन इसी नेगेटिविटी के बीच Reddit पर शेयर की गई एक WhatsApp चैट ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया है. इस चैट में एक मैनेजर का ऐसा मानवीय और केयरिंग रवैया दिखा, जिसे देखकर लोग कहने लगे, ऐसी बॉस तो हम सिर्फ सपनों में देखते हैं!
क्या है वायरल WhatsApp चैट में?
Reddit पर शेयर की गई पोस्ट का टाइटल था- खराब मैनेजरों से भरी दुनिया में, यहां एक अच्छा मैनेजर है. पोस्ट में कर्मचारी और उसकी मैनेजर के बीच हुई बातचीत के स्क्रीनशॉट शामिल थे. पहला मैसेज: चिंता, शक नहीं. मैनेजर ने कर्मचारी को मैसेज किया- हे, आज तुम काफी डल लग रहे थे. सब ठीक है ना? बिना किसी काम या टारगेट की बात किए, सिर्फ इंसान की तरह हालचाल पूछा गया.
दूसरा मैसेज: डॉक्टर के पास जाना कोई गुनाह नहीं. कर्मचारी ने लिखा- जीस मैं डॉक्टर के पास जा रहा हूं. 7 बजे से पहले वापस आ जाऊंगा. जवाब में मैनेजर ने न कोई सवाल किया, न सबूत मांगा. “हां ठी है. सब ठीक है? यही बात इंटरनेट यूजर्स को सबसे ज्यादा छू गई. तीसरा मैसेज- सबसे हैरान करने वाला स्क्रीनशॉट वो था, जिसमें मैनेजर कर्मचारी से कहती है कि- तुम लॉग ऑफ कर लो, बाकी काम मैं देख लूंगी. ऐसा मैसेज भारत के वर्क कल्चर में बेहद दुर्लभ माना जा रहा है.
कर्मचारी ने क्या लिखा?
कर्मचारी ने पोस्ट के साथ लिखा- मेरी मौजूदा मैनेजर अब तक की सबसे अच्छी इंसान हैं. हो सकता है वो सबसे ज्यादा टेक्निकल न हों, लेकिन लोगों की केयर करने में वो एक जेम हैं. उसने यह भी बताया कि पहले वह टॉक्सिक वर्कप्लेसेज़ में काम कर चुका है, जहां न तारीफ मिलती थी, न सम्मान.
देर रात काम, बदले में घर का खाना!
कर्मचारी ने यह भी खुलासा किया कि उनकी मैनेजर- देर रात काम के लिए खुलेआम तारीफ करती हैं. टीम को पब्लिकली क्रेडिट देती हैं. त्योहारों पर घर का बना खाना ऑफिस लेकर आती हैं. इंटरनेट पर लोगों को यह बात सबसे ज्यादा पसंद आई. पोस्ट वायरल होते ही कमेंट्स की बाढ़ आ गई. एक यूजर ने लिखा- भाई, अपनी किस्मत संभालकर रखो. भारत में ऐसी मैनेजर बहुत रेयर होती हैं. दूसरा बोला- मैं इसे सेव कर रहा हूं. कभी मेरा बॉस गुस्सा करे तो उसे यही भेजूंगा. एक ने लिखा- 10 साल काम करने के बाद कह सकता हूं- टैलेंटेड बॉस से बेहतर एक एम्पैथेटिक इंसान होता है.
कुछ लोगों ने चेतावनी भी दी. एक ने लिखा- ऐसी दयालुता का गलत फायदा उठाने वाला एक इंसान पूरी व्यवस्था खराब कर देता है. यह वायरल चैट सिर्फ एक बॉस की तारीफ नहीं है, बल्कि भारत के वर्क कल्चर के लिए एक उम्मीद की झलक है. जहां कर्मचारी को इंसान समझा जाए, वहां प्रोडक्टिविटी, लॉयल्टी और खुशी, तीनों अपने आप बढ़ जाती हैं.
