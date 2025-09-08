विज्ञापन

गणपति बप्पा मोरया ना बोलने पर ट्रोल हुए थे अली गोनी, अब कॉन्ट्रोवर्सी पर बोले- मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है...

अली गोनी ने बताया कि वह गणपति सेलिब्रेशन के दौरान बहुत सतर्कता बरत रहे थे क्योंकि वह बहुत ही बेतरतीब हैं और कुछ भी कह देते हैं.

अली गोनी ने गणपति बप्पा मोरया वाली कॉन्ट्रोवर्सी पर दिया रिएक्शन
नई दिल्ली:

टीवी एक्टर अली गोनी को हाल ही में लोगों के गुस्से का सामना करना पड़ा. दरअसल, यह तब शुरु हुआ. जब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के दौरान वह गर्लफ्रेंड जैस्मीन भसीन और दोस्त निया शर्मा के साथ स्पॉट हुए थे. वहीं इस दौरान जब उनके दोस्त गणपति बप्पा मोरया कह रहे थे तो उन्होंने यह नहीं कहा, जिसके चलते वह सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद काफी ट्रोल हुए. लेकिन अब अली गोनी ने सफाई देते हुए चुप्पी तोड़ी है और कहा है कि उनकी चुप्पी का कारण किसी का अनादर करना नहीं था, बल्कि यह भ्रम की स्थिति थी.

फिल्मीज्ञान को दिए इंटरव्यू में अली गोने ने बताया कि उन्हें नहीं समझ आया कि गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन के दौरान वह ट्रोल क्यों हुए. उन्होंने कहा, मुझे समझ भी नहीं आया. मैं अपने ख्यालों में खोया हुआ था. मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ इतना बड़ा मुद्दा बन जाएगा. मैंने पहली बार गणपति सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया था. मैं वैसे जाता नहीं हूं. मुझे नहीं पता था कि मुझे वहां करना क्या था और मैं हमेशा चिंता में रहता हूं कि कुछ अनजाने में गलती ना कर दूं.

अली ने बताया कि वह गणपति उत्सव के दौरान बहुत सतर्क थे, क्योंकि वह "बहुत बेतरतीब" हैं और "कुछ भी कह देते थे." इसी कारण से वह पूरी तरह से इसमें शामिल होने से हिचकिचाते थे, उन्हें डर था कि कहीं अनजाने में किसी को ठेस न पहुंच जाए. उन्होंने आगे कहा, मेरे धर्म में इसकी इजाजत नहीं है. हम पूजा नहीं करते हैं. हमारा एक ही विश्वास है - हम नमाज़ पढ़ते हैं, प्रार्थना करते हैं और सभी धर्मों का सम्मान करते हैं. क़ुरान में लिखा है कि हमें सभी का सम्मान करना चाहिए, और मैं करता हूं."

Ganpati Puja, Ganeshotsav Celebrations, Aly Goni, Jasmin Bhasin, Ganesh Chaturthi Celebrations
