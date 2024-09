किचन में काम कर रही महिला को अजगर ने जकड़ा, 2 घंटे तक करता रहा अपने शिकार का दम घोंटने की कोशिश

Thailand Woman Attacked Python: दुनियाभर में सांपों की कई प्रजातियां पाई जाती है, जो अपनी एक ही फुफकार से जानवर तो क्या इंसानों को भी मौत की नींद सुला सकती हैं. यूं तो इनके नाम से कई लोग डर से कांप उठते हैं, तो कई बार लोग इनके साथ फ्रेंडली होने की कोशिश करते नजर आते हैं. इसी तरह अजगर भी सांपों की ही तरह शिकार करने में माहिर होता है, लेकिन इसका तरीका थोड़ा अलग होता है. अजगर पहले धीरे-धीरे अपने शिकार को गिरफ्त में लेता है और फिर जोर देते हुए उसका दम घोंट देता है. अपने शिकार को झटपटाता देख वो धीरे-धीरे उसे निगल जाता है. अक्सर जंगल में अजगर छोटे-मोटे जानवरों का ही शिकार करते नजर आता है, लेकिन थाईलैंड में तो एक अजगर एक महिला को ही अपना शिकार बना लिया. पढ़ें आगे क्या हुआ.

यहां देखें वीडियो

Thai woman spent almost two hours fighting, four-metre python that attacked her while she was washing dishes, biting her several times and trying to strangle her.



A neighbor came running to the noise and called the rescuers. The woman survived and didn't receive serious injuries pic.twitter.com/TYRslEYSNx