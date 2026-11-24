VIRAL VIDEO: राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले में इस बार आदिवासी संस्कृति के प्रतीक पारंपरिक तीर-कमान लोगों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बने हुए हैं. मेला ग्राउंड के सावित्री माता रोड पर लगी 'हिमांशु तीर कमान पॉइंट' दुकान पर नीम, सागवान और बांस की लकड़ियों से बने रंग-बिरंगे धनुष और विशेष तीर प्रदर्शित किए जा रहे हैं. इस बेहद अनूठी दुकान को खुद कारीगर परिवार चला रहा है. वे इन तीर-कमानों को घर पर ही तैयार करते हैं. यहां 'ओत', 'बिल्की' और 'तूरा' जैसे विशेष तीरों के साथ पूरा सेट 3000 रुपए में उपलब्ध है, जिसकी मारक क्षमता 200 से 250 फीट तक है.

नीम, सागवान और बांस की गजब कारीगरी

ये कोई आम खिलौने वाले तीर-कमान नहीं हैं, बल्कि असली आदिवासी संस्कृति की पहचान हैं. दुकानदार परिवार इन्हें अपने घर पर ही हाथों से तैयार करता है. मजबूती और लचीलेपन के लिए धनुष को नीम और सागवान की पक्की लकड़ी से बनाया जाता है, जबकि तीर और तरकश के लिए बांस का इस्तेमाल होता है.

इन्हें बेहद खूबसूरती से रंग-बिरंगे धागों और पट्टियों से सजाया गया है. खास बात यह है कि इसमें तीर को फंसाने के लिए एक देसी 'लॉक सिस्टम' भी दिया गया है, जिससे निशाना एकदम सटीक बैठता है.



WATCH VIDEO

'ओत', 'बिल्की' और 'तूरा' हर तीर का अपना काम

आदिवासी परंपरा में हर तीर एक जैसा नहीं होता. दुकानदार दीदी ने वहां रखे अलग-अलग डिजाइन के तीरों की खासियत बताई. ओत सबसे भारी और मजबूत तीर होता है, जिसकी कीमत करीब 60 रुपए है. बिल्की और तूरा खास आकार के पारंपरिक तीर हैं, जिन्हें अलग-अलग तरह के निशाने के लिए बनाया जाता है. पॉइंट वाला तीर खासतौर पर निशानेबाजी की प्रैक्टिस करने के लिए तैयार किया गया है.

क्या है कीमत और कैसे खरीदें?

अगर आप सिर्फ धनुष यानी कमान खरीदना चाहते हैं, तो इसकी कीमत 2500 रुपए रखी गई है. थोड़ा मोलभाव करने पर दुकानदार इसमें कुछ पैसे कम भी कर देते हैं. वहीं, अगर आप बांस के तरकश और 5 तीरों के साथ पूरा सेट लेते हैं, तो यह 3000 रुपए में पड़ता है. अलग से तीर लेने पर प्रति तीर 60 रुपए देने होते हैं.

वीडियो में महिला ने खुद कमान खींचकर तीर चलाने का एक शानदार डेमो भी दिखाया. उनकी फुर्ती और सटीक निशाने ने वहां खड़े लोगों को हैरान कर दिया.



यह भी पढ़ें | चाय की टपरी से हर दिन 7500 कमाता है शख्स, नहीं खोलना चाहता कैफे, बताया इसके पीछे का गणित

सरकार से रजिस्टर्ड है यह बिजनेस

पिकअप गाड़ी में भरकर अपने हुनर को पुष्कर मेले तक लाने वाले इस परिवार ने अपने काम को पूरी तरह आधुनिक बना लिया है. इन्होंने भारत सरकार के तहत अपना 'उद्यम रजिस्ट्रेशन' भी करवा रखा है. पुष्कर में सावित्री माता रोड पर कुएं के पास इनकी दुकान लगी है. अगर कोई मेले में नहीं आ सकता, तो ये लोग व्हाट्सऐप पर ऑर्डर लेकर पूरे देश में होम डिलीवरी भी करते हैं.



यह भी पढ़ें | भारत का सबसे छोटा गांव, -20 डिग्री तक गिर जाता है तापमान, बर्फीले वीराने में कैसे रहता है इकलौता परिवार?



यह भी पढ़ें | 'बहन के बच्चों को देख बूढ़ी मां में ताकत आ जाती है', अपने ही घर में भेदभाव से दुखी हुआ बेटा