राजस्थान के प्रसिद्ध अंतरराष्ट्रीय धार्मिक और पशु मेले पुष्कर मेला का आज तीसरा दिन है.राजस्थान की संस्कृति के रंग में रंगे अलग-अलग तरह के ऊंट सभी को खूब लुभा रहे हैं. सिर्फ ऊंट ही नहीं कीमती घोड़ा और छोटी गायें भी देखते ही बन रही हैं.ये सभी जानवर सबका ध्यान अपनी ओर खींच रहे है.

पूरे साजो-श्रृंगार के साथ ऊंट पुष्कर मेले में पहुंचे हैं. उनके माथे पर सजे झालरदार गहने,गले में पोम-पोम की लड़ियां,नाक में चमकती नथ और पैरों में छन-छन करते घुंघरू देखते ही बन रहे हैं.

कुछ ऊंटों के बालों को हेयर डाई से रंगवाकर उनको स्मार्ट हेयरकट लुक दिया गया है. इसी शान और ठाठ के साथ ऊंटों ने पुष्कर मेले में कदम रखा है.

पुष्कर मेले में ऊंटों का ब्यूटी कांटेस्ट रखा गया, यानी कि सबसे सुंदर ऊंट कौन सा है उसका चुनाव किया जाना है. इस दौरान ऊंटों ने अपना करतब और ढोल की ताल पर डांस भी दिखाया.

अपने छह साल के ऊंट सुल्तान को प्रदर्शनी में लेकर पहुंचे मालिक अशोक ने बताया कि ऊंट को तैयार करने में चार से पांच दिन लग जाते है . इसके बाल नहीं है लेकिन हमने उसके सर पर डाई लगा दी है, जिससे लग रहा है कि इसके सिर में बाल हैं.

ऊंट के बाल काटने और उनके ऊपर डिाइन बनाने के लिए अलग उस्तरा होता है. उनके गले के जेवर को गोरबंद कहते है. इसको उन्होंने हाथ से बनाया है. इसे बनाने में सालभर लग जाता है.

ऊंट मालिक ने मेले में कम ऊंटों के पहुंचने पर चिंता जताते हुए कहा कि 10 साल पहले करीब 10-15 ऊंट आते थे लेकिन प्रतियोगिता में आज सिर्फ पांच ऊंट ही आए हैं, जो चिंता की बात है.

राजस्थान के पुष्कर मेले की पहचान पहले ऊंटों से हुआ करती थी , पुष्कर का मेला कभी ऊंटों के व्यापार का मेला हुआ करता था. दूर-दूर से पशुपालक अपने ऊंट लेकर यहां आते थे, खरीद-फरोख्त होती थी और यह मेला राजस्थान की ऊंट संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा था. वक्त बदला, तो मेले का रंग-रूप भी बदल गया.

आज यही ऊंट सजे-धजे नजर आते हैं, सौंदर्य प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेते हैं और नृत्य के करतब दिखाते हैं. यह सब आकर्षक है, मेले की रौनक भी बढ़ाता है, लेकिन इस चमक-दमक के बीच एक बड़ी चिंता राजस्थान में ऊंटों की लगातार घटती संख्या पशुपालकों को सता रही है.

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