विज्ञापन
विशेष लिंक

मैम सीट बेल्ट लगा लीजिए...कैब ड्राइवर की रिक्वेस्ट को ईगो पर ले गई महिला, फिर मिला करारा जवाब

Cab Driver Passenger Argument: एक छोटी सी सीटबेल्ट की बात कैब के अंदर इतनी बढ़ गई कि, वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया. लोग अब सवाल पूछ रहे हैं कि गलती किसकी थी.

Read Time: 2 mins
Share
मैम सीट बेल्ट लगा लीजिए...कैब ड्राइवर की रिक्वेस्ट को ईगो पर ले गई महिला, फिर मिला करारा जवाब
सीटबेल्ट पहनने पर भड़क गई महिला यात्री, सुनाई खूब खोटी खोट, कैब ड्राइवर से बहस का वीडियो वायरल

Cab Driver Seatbelt Argument Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कैब ड्राइवर और महिला पैसेंजर के बीच बहस होती दिख रही है. वीडियो की शुरुआत में दो महिलाएं कैब में बैठती हैं. आगे वाली सीट पर बैठी महिला से ड्राइवर OTP मांगता है, जो पहले गलत बताया जाता है. बाद में सही OTP मिल जाता है. इसके बाद ड्राइवर शांति से महिला से सीटबेल्ट लगाने को कहता है. वह जवाब देती है कि लगा लेंगी, गाड़ी चलाइए. ड्राइवर कहता है कि सीटबेल्ट लगाए बिना वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि पास में ट्रैफिक पुलिस है.

बहस बढ़ी और भाषा भी बदली (Seatbelt controversy viral clip)

सीटबेल्ट पहनने के बजाय महिला ड्राइवर पर तंज कसने लगती है. वह कहती है कि अंग्रेजी जानने का दिखावा मत करो और साथी से कहती है कि इसे तुरंत रिपोर्ट करो. इसके बाद ड्राइवर के हावभाव और मुस्कान तक पर सवाल उठाए जाते हैं. ड्राइवर खुद को शांत रखते हुए कहता है कि, वह कुछ गलत नहीं कर रहा और महिला चाहे तो राइड कैंसिल कर सकती है. आखिर में दोनों महिलाएं कैब से उतर जाती हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

ऑनलाइन बहस और अलग-अलग राय (Mixed Reactions On Social Media)

वीडियो पर लोगों की राय बंटी हुई है. कई यूजर्स ने ड्राइवर का समर्थन किया और कहा कि सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि खुद ड्राइवर ने सीटबेल्ट क्यों नहीं पहनी थी. कुछ ने वीडियो को स्क्रिप्टेड भी बताया.

Latest and Breaking News on NDTV

यह वीडियो सिर्फ सीटबेल्ट का नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार और सम्मान का सवाल उठाता है. यही वजह है कि लोग इस पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं.

ये भी पढ़ें:- डोलची से गंगा में दूध बहाता रहा शख्स, पतीले लेकर हाथ फैलाती रही भूखी बच्चियां, देख फूट पड़ा लोगों का गुस्सा

ये भी पढ़ें:- कब्र से रिश्तेदारों के निकाले जाते हैं शव, फिर होता है उनके साथ ऐसा खेल कि देखकर रूह कांप जाए

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Cab Driver Passenger Argument, Cab Driver Seatbelt Dispute, Woman Argues With Cab Driver, Cab Seatbelt Argument Viral Video, Cab Driver Seatbelt Argument Video
Get App for Better Experience
Install Now