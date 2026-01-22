मैम सीट बेल्ट लगा लीजिए...कैब ड्राइवर की रिक्वेस्ट को ईगो पर ले गई महिला, फिर मिला करारा जवाब

Cab Driver Seatbelt Argument Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक कैब ड्राइवर और महिला पैसेंजर के बीच बहस होती दिख रही है. वीडियो की शुरुआत में दो महिलाएं कैब में बैठती हैं. आगे वाली सीट पर बैठी महिला से ड्राइवर OTP मांगता है, जो पहले गलत बताया जाता है. बाद में सही OTP मिल जाता है. इसके बाद ड्राइवर शांति से महिला से सीटबेल्ट लगाने को कहता है. वह जवाब देती है कि लगा लेंगी, गाड़ी चलाइए. ड्राइवर कहता है कि सीटबेल्ट लगाए बिना वह गाड़ी आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि पास में ट्रैफिक पुलिस है.

The Cab Driver Politely Asked The Lady to put on the Seat Belt and she had a Meltdown at him speaking in Fluent English pic.twitter.com/dbHOm6781O — Rosy (@rose_k01) January 21, 2026

बहस बढ़ी और भाषा भी बदली (Seatbelt controversy viral clip)

सीटबेल्ट पहनने के बजाय महिला ड्राइवर पर तंज कसने लगती है. वह कहती है कि अंग्रेजी जानने का दिखावा मत करो और साथी से कहती है कि इसे तुरंत रिपोर्ट करो. इसके बाद ड्राइवर के हावभाव और मुस्कान तक पर सवाल उठाए जाते हैं. ड्राइवर खुद को शांत रखते हुए कहता है कि, वह कुछ गलत नहीं कर रहा और महिला चाहे तो राइड कैंसिल कर सकती है. आखिर में दोनों महिलाएं कैब से उतर जाती हैं.

ऑनलाइन बहस और अलग-अलग राय (Mixed Reactions On Social Media)

वीडियो पर लोगों की राय बंटी हुई है. कई यूजर्स ने ड्राइवर का समर्थन किया और कहा कि सम्मान दो तो सम्मान मिलेगा. वहीं कुछ लोगों ने सवाल उठाया कि खुद ड्राइवर ने सीटबेल्ट क्यों नहीं पहनी थी. कुछ ने वीडियो को स्क्रिप्टेड भी बताया.

यह वीडियो सिर्फ सीटबेल्ट का नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में व्यवहार और सम्मान का सवाल उठाता है. यही वजह है कि लोग इस पर खुलकर अपनी राय रख रहे हैं.

