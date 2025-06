VIDEO:5 रुपये का Parle-G गाज़ा में बिक रहा ₹2400 में, बच्चे की खुशी देख लोगों की भर आई आंखें

Parle-G which costs Rs 5 is being sold in Gaza for Rs 2400: सोशल मीडिया पर इन दिनों वायरल हो रहा एक वीडियो लाखों लोगों को इमोशनल कर चुका है. यह वीडियो गाज़ा (Gaza) से सामने आया है, जहां युद्ध और तबाही के बीच एक बच्चा भारत का जाना-पहचाना बिस्किट 'Parle-G' खाता नजर आ रहा है, लेकिन जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है, वो ये कि इस बिस्किट का पैकेट वहां 24 यूरो (2,342 रुपये) से अधिक में बेचे जा रहे हैं. जी हां, वही बिस्किट जो भारत में सिर्फ 5 रुपये में मिल जाता है.

यहां देखें वीडियो

After a long wait, I finally got Ravif her favorite biscuits today. Even though the price jumped from €1.5 to over €24, I just couldn't deny Rafif her favorite treat. pic.twitter.com/O1dbfWHVTF