बेंगलुरु एयरपोर्ट का 'जादुई' नल देख भड़का इंटरनेट, यूजर बोले- इसे बनाने वाला नर्क का हकदार है

Bangalore Airport Viral News: आजकल एयरपोर्ट, मॉल और लग्जरी रेस्टोरेंट्स के वॉशरूम इतने एडवांस हो गए हैं कि कई बार आम आदमी कंफ्यूज हो जाता है कि सामने गैजेट है या नल. चालू कैसे करें, यही समझ नहीं आता. कुछ ऐसा ही वाकया हाल ही में बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हुआ, जिसकी तस्वीर और उस पर लिखी गई प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

दरअसल, एक सोशल मीडिया यूजर @curiousharish ने 29 जून को X (पूर्व में ट्विटर) पर बेंगलुरु एयरपोर्ट के वॉशरूम के नल की तस्वीर पोस्ट की. साथ ही उसने कैप्शन में लिखा, जिसने भी बेंगलुरु एयरपोर्ट पर इस नल के डिज़ाइन को अप्रूव किया है, वो नरक में एक खास जगह डिज़र्व करता है. बस फिर क्या था, यह पोस्ट वायरल हो गई और इस पर यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आने लगीं. कुछ लोगों ने इस नल के डिजाइन की तारीफ की, तो कई यूजर्स ने इसे बेकार और भ्रमित करने वाला बताया.

यहां देखें पोस्ट

Whoever approved this tap design at Bangalore airport deserves a special place in hell pic.twitter.com/XC0HJaO3xv

एक यूजर ने लिखा, यह नल वाकई बहुत अजीब है, यूज़ करते वक्त हाथ बार-बार बेसिन से टकराता है. वहीं दूसरे ने कहा, इसका डिज़ाइन बेहद खराब है, इसे देख समझ ही नहीं आता कि चालू कैसे करें. हालांकि, एक अन्य यूजर ने वीडियो पोस्ट कर कहा, मुझे तो इसे यूज करना काफी आसान लगा, शायद सबका अनुभव अलग हो सकता है. इस पोस्ट को अब तक 5000 से ज्यादा व्यूज और 70 से अधिक लाइक्स मिल चुके हैं. साथ ही कई मजेदार और व्यंग्यात्मक कमेंट्स भी आए हैं, जो इस बहस को और दिलचस्प बना रहे हैं.

https://t.co/p3gyUfqwH3. Here it looks easy to use