परीक्षा में फेल, जिंदगी में पास: 10वीं परीक्षा में फेल हुआ बेटा, फिर भी कटा केक और बंटी मिठाई, लोग बोले- पैरेंट्स हों तो ऐसे

Parents Support Son After Exam Setback: कर्नाटक बोर्ड 10वीं का रिजल्ट हाल ही में जारी किया गया था. इसी से जुड़ा एक मामला इन दिनों काफी चर्चा में है. दरअसल, कर्नाटक (Karnataka) के बागलकोट जिले में एक ऐसी मिसाल सामने आई है, जो न केवल माता-पिता के सोचने का नजरिया बदल सकती है, बल्कि असफलता से जूझ रहे छात्रों को भी नई दिशा दे सकती है. अक्सर ऐसा देखा जाता है कि, एग्जाम में कम नंबर आने पर स्टूडेंट (student) को घर से लेकर नाते-रिश्तेदारों, समाज और स्कूलवालों के ताने सुनने पड़ते हैं, यहां तक बातों का दबाव भी झेलना पड़ता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं और डिप्रेशन के भी शिकार हो जाते हैं.

समाज में ऐसा माहौल तैयार कर दिया गया है कि, 10वीं या 12वीं का परिणाम उनके भविष्य की बुनियाद तय कर सकते हैं, जो सही और गलत दोनों ही है. इस स्थिति में पेरेंट्स को ये समझना चाहिए कि कम नंबर पाने वाले या फेल हुए बच्चों के साथ नॉर्मल व्यवहार रखें, न कि उन पर दबाव बनाए. हाल ही में कर्नाटक से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिससे देश भर के परिजनों को सीख लेनी चाहिए. पढ़ें क्या है पूरा माजरा.

Heartwarming Parenting Moment 🙌



In the town of Bagalkote in Karnataka India, parents celebrated their son with cake even though his SSLC exam results weren't great. He failed in 6/6 subjects. They proved that love and support matter more than marks.



Moral: Always encourage and… pic.twitter.com/6oRxcraDZV