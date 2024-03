बिना ऑर्डर किए ही घर पर आ गया पार्सल, ऑनलाइन ठगी के इस वीडियो को देख खुल जाएंगी आंखें

बिना ऑर्डर आया सामान

चाहे घर का किराना सामान या सब्जी, दूध, फल हों. चाहे कपड़े-लत्ते हों या फिर हों दवाइयां और किताबें. ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में आप सब कुछ सब एक क्लिक में मंगवा सकते हो, लेकिन क्या ऐसा होना मुमकिन है कि आपने किसी चीज का ऑर्डर किया ही न हो, लेकिन तब भी कूरियर बॉय आपके नाम का पार्सल लेकर घर के दरवाजे पर खड़ा हो. दरअसल, मीशो शॉपिंग ऐप के नाम पर इस प्रकार की धोखाधड़ी की कोशिश का वीडियो वायरल हो रहा है. my_country_my_vlogs नाम के इंस्टाग्राम हैंडल से शेयर किए गए इस वीडियो में एक व्यक्ति को मीशो कंपनी से एक पार्सल आता है. पार्सल पर लिखा हुआ नाम और एड्रेस पूरी तरह से सही है, लेकिन हकीकत ये है कि उसने ऐसा कोई ऑर्डर किया ही नहीं था.

फ्रॉड को लेकर यूजर्स ने किया सतर्क

पॉपुलर शॉपिंग ऐप्स के नाम पर इस प्रकार का फ्रॉड इन दिनों खूब हो रहा है. दरअसल, इन शॉपिंग ऐप्स के नाम से लोग अक्सर कुछ न कुछ ऑर्डर करते रहते हैं. ऐसे में कई बार व्यक्ति ये सोचकर पार्सल का भुगतान कर देता है कि, घर के ही किसी सदस्य ने कोई ऑर्डर किया होगा. बाद में इस पार्सल में कोई बहुत ही घटिया प्रोडक्ट निकलता है, जिसे वास्तव में किसी ने ऑर्डर ही नहीं किया था. वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में कई लोगों ने बताया कि, वे भी इसी प्रकार के फ्रॉड का शिकार हो चुके हैं. ये वीडियो ऑनलाइन शॉपिंग के इस दौर में ज्यादा सतर्कता बरतने की सीख देता है.

