धुरंधर एक्ट्रेस की आपबीती, ओवरवेट होने की वजह टी-सीरीज ने किया बाहर, सोशल मीडिया पर रोज मिलती है रेप की धमकी

धुरंधर के एक गाने से सोशल मीडिया पर राज कर रही एक्ट्रेस ने बताया कि कैसे सोशल मीडिया पर उनकी एक नॉर्मल तस्वीर पर भी लोग इस तरह के भद्दे कमेंट करने आ जाते हैं कि जिसे बर्दाश्त करना कभी कभी बहुत मुश्किल भी होता है. ये सभी असली लोग होते हैं और शब्द भी उन्हीं के.

आयशा खान को रोज मिलती हैं रेप की धमकी!
नई दिल्ली:

धुरंधर के शरारत गाने से देशभर में सेंसेशन बनीं आयशा खान ने अपने कुछ ऐसे एक्सपीरियंस शेयर किए जो कई बार इतने गहरे घाव दे जाते हैं कि उनका दर्द कभी नहीं जाता. बॉडी शेमिंग भी इन्हीं में से एक है. आयशा खान ने बताया कि कैसे शूटिंग शुरू होने से ठीक पहले उन्हें टी-सीरीज के एक बड़े गाने से “मोटी होने” की वजह से निकाल दिया गया था. इतना ही नहीं उन्हें लगभग हर दिन रेप की धमकियां मिलती रहती हैं. वी द विमेन इवेंट में बोलते हुए एक्ट्रेस ने इस घटना को अपने कॉन्फिडेंस पर सबसे पहले लगे झटकों में से एक बताया और कहा कि यह तब हुआ जब वह बारहवीं में पढ़ती थीं.

आयशा ने कहा कि उन्हें गाने के लिए फाइनल कर लिया गया था और वह शूटिंग की तैयारी कर रही थीं, तभी उन्हें अचानक “मोटी” बताकर निकाल दिया गया. उन्होंने माना कि यह रिजेक्शन उनके साथ सालों तक रहा. इसी बीच उन्होंने फेम के डार्क साइड के बारे में भी बताया और बताया कि ऑनलाइन सेक्सुअल हैरेसमेंट लगभग रोज की सच्चाई बन गई है. उन्होंने कहा, “यह बहुत डरावना है.” और इस बात पर जोर दिया कि ये धमकियां कोई एब्सट्रैक्ट कमेंट नहीं हैं, बल्कि असली लोगों के टाइप किए हुए शब्द हैं.

आयशा खान को ऐन मौके पर गाने से क्यों किया बाहर?

आयशा ने बताया कि यह घटना उनके मशहूर होने से बहुत पहले हुई थी. जब वह अपने शुरुआती करियर में थीं. उस वक्त आयशा टीनएजर थीं उन्हें बताया गया कि वह अब टी-सीरीज के गाने के लिए जरूरी इमेज में फिट नहीं बैठतीं. मैसेज साफ था: वह "मोटी" थीं.

एक यंग एक्टर जो अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, उसके लिए यह पल बहुत असर करने वाला था. उन्होंने कहा कि इंडस्ट्री के छोटे स्टैंडर्ड के हिसाब से चलने के दबाव ने धीरे-धीरे उनकी सेल्फ-एस्टीम को खत्म कर दिया. उन्हें खुद में कम्फर्टेबल महसूस करने और एक खास तरह दिखने की लगातार मांग का विरोध करने में सालों लग गए.

रोज रेप की धमकियों के बारे में क्या  उन्होंने क्या कहा?

ऑनलाइन अब्यूज पर बात करते हुए आयशा ने अपनी बात को बिना लाग-लपेट के रखा. उन्होंने बताया कि इंस्टाग्राम पर उन्हें "लगभग हर दिन" सेक्शुअलाइज किया जाता है, चाहे वह कुछ भी पहनें. एक सिंपल टॉप भी बुरे कमेंट्स की वजह बन जाता है. एक स्कर्ट गुस्सा भड़काती है. वह अक्सर पोस्ट करने से पहले रुकती हैं यह सोचती हैं कि क्या वह इन कमेंट्स का सामना करने के लिए तैयार हैं.

इससे भी ज्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि उन्होंने कहा कि उन्हें रोज रेप की धमकियां मिलती हैं. उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि ऐसे कमेंट्स असली, खतरनाक नजरिए को दिखाते हैं. उन्होंने कहा कि कुछ दिनों में यह बुरा बर्ताव पुराने जख्मों को फिर से ताजा कर देता है और उन्हें सोचने पर मजबूर कर देता है कि अगर वह खुद को बचाने के लिए "मशहूर या ताकतवर" नहीं होतीं तो क्या होता.

