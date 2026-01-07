विवेक ओबेरॉय ने महीने बाद देखी धुरंधर, अक्षय-रणवीर के काम पर दिया रिएक्शन, बोले- कसाईनुमा वायलेंस...

'धुरंधर' ने डोमेस्टिक बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई से इतिहास रच दिया है. धुरंधर एक ही भाषा (हिंदी) में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. ऐसा करके रणवीर सिंह की फिल्म ने साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 का रिकॉर्ड तोड़ दिया है. अपनी रिलीज के 33 दिन पूरे कर चुकी फिल्म धुरंधर पर तालियां बजना अभी भी कम नहीं हुआ है. अब तो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े फिल्म प्रोडक्शन हाउस यशराज फिल्म्स ने भी धुरंधर की तारीफ कर डाली है. यहां तक कि खुद अल्लू अर्जुन भी धुरंधर की तारीफ के पुल बांध चुके हैं. अब इस कड़ी में एक और एक्टर का नाम जुड़ गया है. एक्टर विवेक ओबेरॉय ने आज 7 जनवरी को धुरंधर की तारीफ में एक लंबा-चौड़ा नोट लिखा है.



विवेक ओबेरॉय ने की धुरंधर की तारीफ

विवेक ओबेरॉय ने अपने एक्स हैंडल पर पर धुरंधर की तारीफ में एक लॉन्ग नोट शेयर किया है. विवेक ने बारी-बारी से फिल्म के हर एक्टर की तारीफ की है. एक्टर ने लिखा है, 'मैंने भी धुरंधर देख ली है, यह बहुत कमाल की फिल्म है. यह एक सिनेमा से बढ़कर है'. एक्टर ने देश के लिए शहीद हुए जवानों के लिए भावनाओं में बहते हुए लिखा है, 'अगर आप जवानों के घरों की हिलती हुई खाली कुर्सियां. हमारे शांतिपूर्ण आज के लिए शहीद होने वाले सिपाही. पिता की तस्वीर को निहारने वाले जवानों के दर्द को समझ सकते हो. तो आप इस फिल्म को फील कर पाओगे.' एक्टर ने आगे लिखा है, 'इस फिल्म के खिलाफ वही है, जो सच्चाई जानते ही नहीं हैं'. एक्टर ने आगे फिल्म के डायरेक्टर और स्टार कास्ट के बारे में क्या लिखा है, चलिए जानते हैं.



I finally watched #Dhurandhar after missing it in the GCC, and I am mind blown. This is more than cinema; it is the jarring shock of a switch being flicked in a pitch-black room.



If you have ever stood in the heavy, airless silence of a martyr's home—where the walls are crowded… pic.twitter.com/39yxrCMR64 — Vivek Anand Oberoi (@vivekoberoi) January 7, 2026

धुरंधर 2 देखने के लिए एक्साइटेड

आदित्य धर के बारे में विवेक लिखते हैं, 'आदित्य धर ने 3.34 घंटे की ऐसी फिल्म बनाई है, जो आंखें बंद नहीं होने देती है. आपका काम और ब्रिलियंस दिखता है. एक्टर ने रणवीर सिंह के लिए लिखा है, 'रणवीर ने फिल्म में चुपचाप रहकर वो काम कर दिया, जो शोर मचाकर नहीं किया जा सकता. अक्षय खन्ना की कसाई नुमा वायलेंस ने दिल जीता. रहमान डकैत सच में डर पैदा करता है. माधवन एक्टिंग में बहुत बुद्धिमानी हैं. उनकी एक्टिंग रोंगटे खड़े करती है. मैं अब पार्ट 2 देखने के लिए एक्साइटेड हूं. मेरे लेजेंड्री भाई संजय दत्त और अर्जुन रामपाल दोनों ने ही फिल्म में जान डालने का काम किया है. सिंगल लैंग्वेज में सबसे कमाऊ फिल्म बनने पर आदित्य धर और धुरंधर की पूरी टीम को बधाई'.

यह भी पढ़ें: Katrina Vicky Son Name: कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने रिवील किया बेटे का नाम, 'उरी' फिल्म से है कनेक्शन

बता दें, धुरंधर ने 33 दिनों में बॉक्स ऑफिस पर हिंदी भाषा में 831.40 करोड़ रुपये कमा लिए हैं. वहीं, पुष्पा 2 ने हिंदी में 830 करोड़ रुपये कमाए थे.