बोरे से बैग बनाकर ग्राहकों को लगाया चूना...लड़के ने एक झटके में कमा लिए हजारों रुपये

सोशल मीडिया पर एक लड़के का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बोरे से बने बैग बेचकर हजारों रुपये कमाने का बिजनेस बता रहा है. 3D डिजाइन, देसी कारीगर और स्मार्ट मार्केटिंग...इस अनोखे आइडिया ने इंटरनेट यूजर्स को हैरान कर दिया है.

बोरे से लड़के ने छापे हजारों रुपये...लोगों ने कहा ये स्टार्टअप लखपति बना देगा भाई

Bora Bag Business: आज के समय में जब स्टार्टअप और बिजनेस आइडिया की भरमार है, तब एक साधारण से बोरे से बना बैग सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गया है. एक लड़के ने अपने क्रिएटिव माइंड और देसी हुनर के दम पर बोरे को फैशन प्रोडक्ट में बदल दिया और इससे कुछ ही घंटों में हजारों रुपये भी कमा लिए. यह वीडियो Instagram पर @deluxebhaiyaji and dhandhaonground नाम के अकाउंट्स से शेयर किया गया है, जहां इसे लाखों लोग देख चुके हैं.

3D डिजाइन से शुरू हुआ सफर (Desi Business Idea)

लड़के ने वीडियो में बताया कि उसने सबसे पहले बोरे के बैग का 3D डिजाइन तैयार किया. यह डिजाइन आम बैग्स से बिल्कुल अलग था. देसी लुक के साथ मॉडर्न टच. जब वह इस डिजाइन को लेकर प्रोफेशनल डिजाइनर्स के पास गया, तो लगभग सभी ने यह कहकर मना कर दिया कि बोरे से ऐसा बैग बनाना मुमकिन नहीं है, लेकिन यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया.

35 साल का अनुभव और देसी कारीगर (Viral Bag Business Video)

आखिर में एक देसी अंकल इस आइडिया के लिए तैयार हुए, जो पिछले 35 सालों से यही काम कर रहे थे. उन्होंने 3D डिजाइन को ध्यान से देखा और बिना ज्यादा सवाल किए काम शुरू कर दिया. खास बात यह रही कि उन्होंने बोरे के साथ लेदर का भी इस्तेमाल किया, जिससे बैग मजबूत और प्रीमियम लुक वाला बन गया. यही देसी हुनर इस बोरे के बिजनेस की सबसे बड़ी ताकत बना.

सिर्फ 3 बैग और 11,500 रुपये की कमाई (Bora bag business India)

लड़के ने बताया कि उसने शुरुआत में सिर्फ 3 बैग ही बनवाए थे. एक बैग बनाने की लागत करीब 890 रुपये आई. इन बैग्स को लेकर वह सीधे मार्केट पहुंचा और फिर जो हुआ, उसने खुद उसे भी हैरान कर दिया. लोगों ने बैग देखते ही मोलभाव शुरू कर दिया. थोड़ी ही देर में तीनों बैग बिक गए और कुल मिलाकर उसने 11,500 रुपये कमा लिए.

