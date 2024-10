केवल मौत के लिए ही मिल सकती है छुट्टी..कार एक्सीडेंट के बाद एम्प्लाई के मैसेज का मैनेजर ने दिया कुछ ऐसा जवाब

Boss Reply To Employee: कंपनियों और इनके मैनेजर्स की सख्ती को लेकर पहले भी सोशल मीडिया पर चर्चा होती रही है, हालांकि, एक ताजा मामले ने इसे नई हवा दे दी है. एक कर्मचारी के कार दुर्घटना पर मैनेजर की कठोर प्रतिक्रिया ने ऑनलाइन आक्रोश को जन्म दे दिया है. एक वायरल सोशल मीडिया पोस्ट में एक कर्मचारी जो कार दुर्घटना में बच गया था और उसके मैनेजर के बीच बातचीत का स्क्रीनशॉट शेयर किया गया है. हैरान करने वाले इस पोस्ट में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि एक्सीडेंट के बाद अपने एम्पलाई का हाल जानने के बजाय मैनेजर उसे काम पर आने के लिए बाध्य करता है.

स्क्रीनशॉट में देखा जा सकता है कि कर्मचारी ने अपनी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार की एक तस्वीर भेजी है, लेकिन मैनेजर उस पर बिल्कुल भी चिंता जाहिर नहीं करता. हालांकि, उसे इस बात की चिंता है कि एम्प्लाई अब तक ऑफिस क्यों नहीं पहुंचा. वह जोर देकर कहता है कि, परिवार में किसी की मृत्यु के अलावा किसी भी अन्य कारण से छुट्टी नहीं दी जाएगी.

सिर्फ मौत के लिए छुट्टी (managers cold reply after car accident)

मैनेजर ने चैट में लिखा, "यह समझ में आता है कि तुम क्यों देर से आओगे, लेकिन परिवार में किसी की मृत्यु के अलावा ऑफिस आने से रोकने वाली कोई भी चीज किसी भी कंपनी में क्षमा योग्य नहीं है."

