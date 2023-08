'सजना है मुझे सजना के लिए..' 80 साल के अंकल का डांस देख लड़कों के भी छूटे पसीने

80 की उम्र में अंकल ने किया गजब का ब्रेक डांस.

Uncle Doing Break Dance At The Age Of 80: जिंदादिली किसी उम्र की मोहताज नहीं होती है, जिसका दिल जवां है, वह कभी बूढ़ा नहीं होता. ऐसे ही एक जिंदादिल और हरफनमौला बुजुर्ग शख्स का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिनका डांस देखकर आपके मुंह से भी केवल वाहवाही ही निकलेगी. 80 साल के ये 'अंकल' ऐसा ब्रेक डांस करते नजर आ रहे हैं, जिन्हें देखकर बड़े-बड़े डांसर्स भी इंप्रेस होकर अपना दिल हार बैठेंगे.