केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को आया था जोरों का प्रेशर, कमोड पर बैठते ही चिपक गई टांगे, मजेदार है पूरा किस्सा

देश के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी पक्ष और विपक्ष को दोनों को सुनाने में पीछे नहीं रहते हैं. वे मौजूदा सरकार के कई कामों पर बातों-बातों में उंगली भी उठा चुके हैं. इसलिए वह भारतीय जनता पार्टी के एकमात्र ऐसे नेता और मंत्री की लिस्ट में आते हैं, जिन्हें लोग सुनना पसंद करते हैं. अब जरा मंत्री जी के साथ हुए किस्से को सुनिए, जिसे जानने के बाद आपके चेहरे से हंसी छूट जाएगी. नितिन गडकरी ने एक पॉडकास्ट में एक ऐसा किस्सा बताया, जो हर आम इंसान से जुड़ा है, लेकिन इस किस्से का क्लाइमेक्स हर इंसान की जिंदगी से जुड़ा हो यह जरूरी नहीं है.



मजेदार है मंत्री जी का शौचालय का किस्सा



दरअसल, नितिन गडकरी ने वीडियो में शौचालय का ऐसा एक्सपीरियंस शेयर किया कि लोगों के हंसते-हंसते पेट में दर्द हो गया. मंत्री जी ने बताया, 'उस दिन मुझे सुबह शौचालय जाना था, मेरा पेट साफ नहीं था, मैं हवाई जहाज में बैठा था, जैसे ही मैं एयरपोर्ट पर उतरा और गाड़ी में बैठा तो मुझे लगा लेट्रिन लग गई, मैंने कहा, चलो पहुंचेंगे तो जाएंगे, मुझे बहुत प्रेशर था, मैं सावंतवाड़ी के आने का इंतजार कर रहा था, जब सावंतवाडी आया तो पहले वो सलामी, सैल्यूट, पुलिस वाले वहां खड़े थे, लेकिन मेरा ध्यान कहीं नहीं था, मैं तो बस लैट्रिन जाने का वेट कर रहा था, मैंने सलामी लेकर पेट पकड़ लिया, मैं गया लैट्रिन में, नीचे बैठ गया, जो कमोड की प्लास्टिक थी, उस पर ऑयल पेंट कर रखा था, मैं उस पर चिपक गया'.

देखें Video:

जब कमोड पर चिपक गये मंत्री जी

इतना कहने पर मंत्री जी जोरों का हंसे और आगे बताया, 'मुझे बहुत तकलीफ हुई उठने में, मेरे बाल तक खिंचकर निकल गए, मैं पहले कोई अधिकारी आता तो मारता उसको, मेरे आंसू तक निकल गये थे, बहुत दर्द हुआ था, लेकिन में शांत रहा और सोचा बड़ी मुश्किल से उठने के बाद, फिर मैं बाहर आया, मैंने सेक्रेट्री को पूरा किस्सा बताया, वो बोला कैसे मूर्ख लोग हैं? कौन हैं यहां का इंचार्ज, प्लास्टिक पर ऑयल पेंट लगा दिया, फिर डिप्टी इंजीनियर को बताया, तुम क्या करते है, डुप्लीकेट डिग्री है तुम्हारी. बोला मैं आईआईटी से पास हूं, मैंने बोला तुमको अक्ल नहीं है, उसने बोला, गलती हो गई, हमें बताया गया कि साहब बहुत सख्त हैं, तो सब जगह पेंट लगा दिया, मैंने कहा तुम जाओ और बैठो वहां'. बता दें, मंत्री जी ने यह पूरा किस्सा हंसते-हंसते हुए बताया.



लोगों की छूटी हंसी

अब इस पर लोगों के रिएक्शन भी पढ़ लेते हैं. सबसे पहले तो इस वीडियो का कमेंट बॉक्स लाफिंग इमोजी से भर चुका है. इस पर एक ने लिखा है, 'वो जरा हाईवे की कंडीशन पर भी थोड़ा ध्यान दे लेते'. दूसरे ने लिखा है, 'सर एथेनॉल लगा लो ठीक हो जाएगा'. तीसरे ने लिखा है, 'मंत्री जी का किस्सा तो बड़ा ही मजेदार है'. वहीं, कईयों ने लिखा है, मंत्री जी को चालू काम का जीता-जागता उदाहरण मिल गया.

