जन्म लेते ही उठकर चलने की कोशिश करने लगा हाथी का बच्चा, मां के पीछे-पीछे ऐसे रखे कदम, IFS ने शेयर किया प्यारा Video

वन्यजीव प्रेमियों के लिए एक बड़ी सौगात में, भारतीय वन सेवा के अधिकारी परवीन कासवान (IFS Officer Parveen Kaswan) ने एक नवजात हाथी और उसकी मां का एक बहुत प्यारा वीडियो शेयर किया है. 12 सेकंड के वीडियो में नवजात हाथी (Newborn Elephant) को अपना पहला कदम उठाते हुए दिखाया गया है, जिससे वह अपनी मां के पीछे चलने की कोशिश कर रहा है. मां और उसके बच्चे के बीच के कोमल बंधन को दर्शाते हुए, वीडियो में छोटे हाथी के जीवन के शुरुआती पलों की एक झलक पेश की गई है.

कासवान ने अपने पोस्ट के कैप्शन में कहा, “अभी जन्मा और चलना शुरू किया. हालांकि ठीक से चल नहीं पा रहा है, लेकिन एक दिन वह चलेगा और धरती हिल जाएगी.'' सोशल मीडिया यूजर्स ने वीडियो को पसंद किया और इसे एक्स पर शेयर करने के लिए कासवान को धन्यवाद दिया. एक यूजर ने कहा, "यह सबसे सुंदर वीडियो है जो मैंने लंबे समय बाद देखा है," जबकि कई अन्य ने क्लिप को "प्यारा" बताया.

देखें Video:

Just born and started walking. Not able to walk properly though, but one day he will walk and earth will shake. pic.twitter.com/3E7rvHnc07