दुकानों में नहीं रहता दुकानदार...फिर भी बिकता है सामान, ये 'राम राज्य' देख दुनिया है हैरान!

No shopkeeper stores: आज के दौर में जब हम अपनी छोटी छोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए सीसीटीवी कैमरों और मजबूत तालों पर निर्भर रहते हैं, तब नागालैंड की गलियों से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है, जो हैरान भी करती है और दिल को सुकून भी पहुंचाती है. यहां की कई दुकानों में सामान सजा होता है, लेकिन उसे देखने वाला कोई इंसान वहां मौजूद नहीं होता. ग्राहक आते हैं अपनी जरूरत का सामान चुनते हैं और ईमानदारी से पैसे बॉक्स में डालकर आगे बढ़ जाते हैं. इंटरनेट पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखकर लोग इसे 'आज के दौर का राम राज्य' कह रहे हैं. आखिर कैसे टिका है यह भरोसा? क्या वाकई ईमानदारी अभी भी जिंदा है? चलिए, आपको रूबरू कराते हैं नागालैंड की उस दुनिया से, जहां विश्वास ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है.

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बिना दुकानदार के दुकान, गजब है ये विश्वास! (Shops with no shopkeepers)

दिल्ली या मुंबई जैसे बड़े शहरों में तो सीसीटीवी और कई सुरक्षा इंतजामों के बाद भी चोरी का डर बना रहता है, लेकिन नागालैंड की गलियों में कहानी कुछ और है. यहां ऐसी कई दुकानें हैं, जहां सामान सजा तो होता है, पर उसे बेचने वाला कोई इंसान मौजूद नहीं होता. ग्राहक आता है, अपनी पसंद का सामान उठाता है और पेमेंट वाले बॉक्स में पैसे डालकर चुपचाप निकल जाता है. यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि वहां की संस्कृति में रची-बसी ईमानदारी है. पर्यटक जब यहां पहली बार आते हैं, तो इस 'सेल्फ-सर्विस' मॉडल को देखकर दंग रह जाते हैं. ये व्यवस्था न केवल भरोसे की मिसाल है, बल्कि आज के भागदौड़ भरे समय में हमें सुकून का एहसास भी कराती है.

आखिर क्यों मशहूर है नागालैंड का यह मॉडल? (Nagaland honest shops)

नागालैंड की जनजातीय परंपराओं में सामुदायिक जीवन और एक-दूसरे के प्रति सम्मान सबसे ऊपर है. यहां लोग एक-दूसरे को अच्छी तरह जानते हैं, जिससे अपराध की दर भी काफी कम रहती है. टैक्सी का सही किराया हो या फिर दुकानों की ये ईमानदारी, यहां का हर पहलू 'विश्वास' पर टिका है. सोशल मीडिया पर जब टूरिस्ट्स इसके वीडियो शेयर करते हैं, तो लोग कमेंट बॉक्स में इसे आज के दौर का 'राम राज्य' बताने से नहीं चूकते. नागालैंड का यह उदाहरण सिखाता है कि ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं होता. जहां दुनिया तकनीक और सीसीटीवी पर निर्भर है, वहां नागालैंड का यह छोटा सा समाज इंसानियत के भरोसे पर खड़ा है.

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(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)