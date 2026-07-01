विज्ञापन
विशेष लिंक

VIDEO: 'गुमशुदा' गौरैया का मिल गया पता...इस हवेली का नजारा देख नहीं होगा खुद की आंखों पर यकीन!

Viral Video: आपने आखिरी बार गौरैया कब देखी थी? अब तो शहरों के शोर में इनकी चहचहाहट भी सुनाई नहीं देती, पर एक हवेली ऐसी भी है जहां लगभग 2000 गौरैया का कब्जा है. आखिर इस घर में ऐसा क्या खास है?

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
VIDEO: 'गुमशुदा' गौरैया का मिल गया पता...इस हवेली का नजारा देख नहीं होगा खुद की आंखों पर यकीन!
पंखे-एसी हटाकर बनाई गौरैयों की हवेली, इस घर ने दे दी उम्मीद की नई किरण

Sparrow Haveli: कभी हमारे आंगन में फुदकने वाली गौरैया आज कंक्रीट के जंगलों में 'इंपॉसिबल' जैसा शब्द बन गई है. बड़े शहरों में तो लगभग इनका नामो निशान तक मिट गया है. मोबाइल टावर का रेडिएशन और कंक्रीट के मकानों ने इस नन्ही चिड़िया से उसका आशियाना छीन लिया है, लेकिन मुरादाबाद की एक हवेली से जो वीडियो सामने आया है, वो इस कड़वे सच को चुनौती दे रहा है.

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: anujramatri

पंखे हटाए, सुकून बसाया (Bird friendly home)

इस घर के मालिक ने जब गौरैयों को शहर से गायब होते देखा, तो उन्होंने इसे एक निजी चुनौती की तरह लिया. शुरुआत में उन्होंने हवेली से सारे सीलिंग फैन निकलवा दिए, ताकि उड़ान भरती चिड़ियों को चोट न लगे. एक हादसे के बाद उन्होंने एसी का इस्तेमाल पूरी तरह बंद कर दिया. आज वहां सिर्फ जालीदार कूलर हैं, जहां चिड़ियां बेखौफ होकर अपनी दुनिया बसाती हैं.

यहां गौरैयों की जमी है महफिल (Save sparrows)

यह नजारा किसी नेशनल ज्योग्राफिक की डॉक्यूमेंट्री जैसा है. घर की खिड़कियों से लेकर छत के हर कोने तक गौरैयों के लिए विशेष खांचे बनाए गए हैं. यहां रहने वाले परिवार का कहना है कि, अब घर के सदस्य से ज्यादा चिड़ियां यहां की मालिक हैं. सुबह शाम जब हजारों चिड़ियाएं एक साथ चहचहाती हैं, तो माहौल किसी संगीत की महफिल सा बन जाता है.

ये भी पढ़ें:-VIDEO: धरती बनी दहकती भट्टी! यूरोप से अमेरिका तक गर्मी का ऐसा तांडव...पिघल रही सड़कें और डस्टबिन

Latest and Breaking News on NDTV

Photo Credit: anujramatri

क्या कह रही है सोशल मीडिया की जनता? (Moradabad gauraiya haveli)

इस खबर के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर लोगों की बाढ़ आ गई है. किसी ने लिखा, 'ये है असली संरक्षण', तो कोई कह रहा है कि 'हमें भी अपने घर को ऐसा ही बनाना चाहिए.' लोगों के कमेंट्स साफ बता रहे हैं कि वे भी गौरैया की चहचहाहट को अपने आंगन में वापस चाहते हैं. यह हवेली आज सिर्फ एक ईंट पत्थर की इमारत नहीं, बल्कि गौरैया को बचाने का एक ब्लूप्रिंट बन चुकी है. मुरादाबाद की यह हवेली ये मैसेज दे रही है कि प्रकृति को बचाने के लिए बड़ी संस्थाओं की नहीं, बल्कि एक बड़ी सोच की जरूरत होती है. अगर हम अपनी छोटी छोटी सुख सुविधाओं से समझौता कर लें, तो गौरैया जैसी खूबसूरत प्रजाति को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है.

ये भी पढ़ें:-Video: 10 साल तक अंडे देने के बाद बदल जाता है इस जीव का जेंडर

(डिस्क्लेमर: यह जानकारी सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो के आधार पर दी गई है. NDTV इसकी पुष्टि नहीं करता.)

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Sparrows In City, Sparrows, Viral Inspiring Story, Viral Video, Bird Adorable Video
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com