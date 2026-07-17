विज्ञापन
विशेष लिंक

जयपुर का वो रहस्यमयी मंदिर, जहां देवी ने राजा मानसिंह से नाराज होकर फेर लिया था अपना मुंह!

आमेर किले में स्थित शिला माता का मंदिर अपने रहस्यों के लिए दुनियाभर में प्रसिद्ध है. जानिए कैसे समुद्र से निकली एक 'शिला' जयपुर के राजवंश की कुलदेवी बनी और आखिर क्यों देवी ने राजा मानसिंह से नाराज होकर हमेशा के लिए अपना मुंह फेर लिया था. पढ़ें रोहन शर्मा की यह रिपोर्ट.

Read Time: 4 mins
trusted source trusted source
Share
जयपुर का वो रहस्यमयी मंदिर, जहां देवी ने राजा मानसिंह से नाराज होकर फेर लिया था अपना मुंह!
आमेर की शिला देवी की कहानी, जिसे बंगाल से जीतकर लाए थे राजा मानसिंह.
NDTV Reporter

Jaipur News: राजस्थान की राजधानी जयपुर स्थित आमेर किले का शिला माता मंदिर कछवाहा राजवंश के गौरवशाली इतिहास और धार्मिक आस्था का प्रमुख केंद्र है. 'सांगानेर को सांगो बाबो, जैपुर को हनुमान, आमेर की शिला देवी, ल्यायो राजा मान' जैसी कहावतों में रचा-बसा यह शक्तिपीठ 16वीं शताब्दी के अंत में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा बनवाया गया था. मान्यता है कि जयपुर राजवंश माता को ही असली शासक मानकर राज करता था और इन्हीं के आशीर्वाद से राजा मानसिंह ने 80 से अधिक युद्ध जीते थे.

बंगाल विजय के बाद 'शिला' रूप में आमेर आई प्रतिमा

Amber Fort

Photo Credit: NDTV Reporter

वरिष्ठ पर्यटक गाइड महेश कुमार शर्मा के अनुसार, 16वीं सदी में राजा मानसिंह प्रथम बंगाल के जसोर राज्य पर जीत हासिल करने के बाद इस प्रतिमा को लेकर आए थे. यह एक पत्थर के रूप में मिली थी, जिसे बाद में स्थानीय शिल्पकारों ने महिषासुर मर्दिनी के रूप में तराशा. इसके आमेर पहुंचने को लेकर इतिहासकारों में तीन प्रमुख मत प्रचलित हैं:-

1. जसोर के राजा केदार ने हार के बाद अपनी पुत्री का विवाह मानसिंह से किया और यह मूर्ति दहेज में दी.
2. राजा केदार को अजेय मानकर मानसिंह ने माता काली की विशेष पूजा की. माता ने स्वप्न में दर्शन देकर अपने साथ ले जाकर भव्य मंदिर बनाने का आदेश दिया, जिसके बाद मानसिंह ने जसोर पर विजय प्राप्त की.
3. युद्ध में हार के बाद मानसिंह की उपासना से प्रसन्न होकर माता ने स्वप्न में उन्हें समुद्र से शिला निकालने का आदेश दिया. शिला रूप में मिलने के कारण ही यह 'शिला देवी' कहलाईं.

यह भी पढ़ें:- बिना बिजली वाला 400 साल पुराना 'AC', आमेर किले का सुख निवास, जिसकी इंजीनियरिंग देख दुनिया हैरान

नरबलि बंद होने पर माता ने फेरा मुख

Shila Mata Mandir Amber Fort

Photo Credit: NDTV Reporter

शिला माता की मूर्ति की गर्दन दाहिनी यानी उत्तर दिशा की ओर मुड़ी हुई है. इसके पीछे एक पौराणिक मान्यता है कि माता ने राजा मानसिंह से प्रतिदिन एक नरबलि का वचन लिया था. बाद में राजाओं द्वारा नरबलि की जगह पशुबलि शुरू करने पर माता नाराज हो गईं और अपना मुख उत्तर दिशा की ओर फेर लिया. विगत कई वर्षों से यहां पशुबलि भी पूरी तरह बंद है. (नोट: यह तथ्य केवल पौराणिक मान्यताओं पर आधारित है, NDTV राजस्थान इसकी पुष्टि नहीं करता है)

10 महाविद्याओं की आकृतियां हैं अंकित

Shila Mata Mandir Amber Fort

Photo Credit: NDTV Reporter

मंदिर के पुजारी बनवारी लाल शर्मा के अनुसार, देवी की मूर्ति को हमेशा वस्त्रों और लाल गुलाब से ढका जाता है, जिससे केवल उनका मुख और हाथ ही नजर आते हैं. देवी महिषासुर को एक पैर से दबाकर त्रिशूल से प्रहार कर रही हैं. उनकी दाहिनी भुजाओं में खड्ग, चक्र, त्रिशूल, तीर और बाईं भुजाओं में ढाल, अभयमुद्रा, मुण्ड व धनुष हैं. मूर्ति के ऊपरी भाग में गणेश, ब्रह्मा, शिव, विष्णु और कार्तिकेय की छोटी मूर्तियां उत्कीर्ण हैं. मुख्य मूर्ति के पास भगवान गणेश और मीणा समाज की कुलदेवी हिंगला माता की मूर्तियां भी स्थापित हैं, जो इस क्षेत्र में पूर्व में रहे मीणा शासकों के इतिहास को दर्शाती हैं. 

यह भी पढ़ें:- राजस्थान के पूर्व मंत्री को बच्चों ने गिफ्ट की 8 गियर वाली BMW कार, 4.4 सेकंड में पकड़ती है 100 की रफ्तार

पुजारी ओम प्रकाश शर्मा ने बताया कि मंदिर के मुख्य द्वार पर चांदी मढ़ी गई है, जिस पर नवदुर्गा और दस महाविद्याओं की आकृतियां हैं. सामने झरोखे में चांदी का नगाड़ा रखा है जो आरती में बजाया जाता है. मंदिर के खंभों पर बंगाली वास्तुकला का स्पष्ट प्रभाव दिखता है.

भैरव दर्शन से ही पूरी होती है यात्रा

Bhairav Mandir Amer Fort

Photo Credit: NDTV Reporter

परंपरा के अनुसार, माता के दर्शन तभी पूर्ण माने जाते हैं जब भक्त परिसर के बीच स्थित भैरव मंदिर के दर्शन करता है. मान्यता है कि भैरव का वध करते समय माता ने उसकी अंतिम इच्छा पूरी करते हुए यह वरदान दिया था. मंदिर में प्रतिदिन भोग लगने के बाद ही कपाट खुलते हैं और माता को विशेष रूप से गुजिया और नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है.

यह भी पढ़ें:- छतरी ना खोल बरसात में गाने पर 'स्कूल की मैडम' ने साड़ी पहनकर किया डांस, बच्चों ने भी दिया पूरा साथ

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Shila Mata Temple, Amber Fort, Jaipur News, Trending Story In Hindi, Zara Hatke
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com