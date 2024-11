माइनस 20 डिग्री तापमान में सुबह-सुबह कनाडा के आसमान में दिखा कुदरत का रहस्यमयी नज़ारा, देखने वालों को नहीं हो रहा यकीन

बढ़ते वैश्विक पर्यावरणीय तापमान और दिन ब दिन खत्म होती हरियाली की वजह से धरती और आसमान में नई-नई आफत देखने को मिल रही है. कभी तूफान तो कभी आसमानी आफत से बर्बादी का मंजर देखने को मिलता है. अब धरती से आसमान तक कुदरत का ऐसा रहस्यमयी नजारा देखने को मिला है, जो किसी के भी होश उड़ा सकता है. दरअसल, कनाडा के सेंट्रल अल्बर्टा में धरती से निकलकर आसमान तक पहुंची इस कुदरती लाइट ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है. धरती से आसमान तक एक लाइन में पहुंच रही ये लाइट किसी कुदरती फाउंटेन से कम नहीं दिख रही है. दावा किया जा रहा है कि तापमान गिरने की वजह से यह रहस्यमयी लाइट देखने को मिली है. यकीन ना कर पाने वाले इस नजारे के वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं.



आंखों को चौंका देगा ये नजारा (Mysterious Light Pillars)



दार टेनर नामक शख्स ने अपने एक्स हैंडल पर इस नजारे का वीडियो शेयर कर लिखा है, वाओ, लाइट पिलर्स देखना चाहते हैं, यह कैसे दिखते हैं और वो भी बहुत करीब से?, मैंने अल्बर्ट के लोकांबे में माइनस 20 डिग्री सेल्सियस तापमान में सुबह-सुबह यह नजारा देखा है.' अगर आप वीडियो पर नजर डालेंगे तो देखेंगे कि कैसे धरती से शुरू होकर ये रहस्यमयी लाइट पिलर्स आसमान को छू रहे हैं. यह नजारा बिल्कुल किसी बड़े पानी के झरने से कम नहीं लग रहा है. सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपने-अपने देश में भी ऐसा नजारा देखा और फोटो के साथ-साथ इसके रियल अनुभव के वीडियो भी शेयर किये हैं.

अलग-अलग देशों में दिखी रहस्यमयी लाइट (Mysterious Light Pillars Viral Photos and Videos)



वहीं, इस यह नजारा अल्बर्टा से पहले रूस में देखा गया था. एक रशियन किरिल बेकानोव ने भी कुछ ऐसे ही नजारे की तस्वीरें अपने एक्स हैंडल पर शेयर की हैं. किरिल ने ये तस्वीरें 16 नवंबर को शेयर की थी, जबकि अल्बर्टा में ही इसे 26 नवंबर को देखा गया है. किरिल ने अपने एक्स पोस्ट में इन रहस्यमयी लाइट के नजारे की तस्वीरें शेयर कर लिखा है, टोबोलस्क में लाइट पिलर्स का नजारा बेहद अद्भुत है.'

Light pillar season has begun in Alberta, Canada



???? Light pillars are caused by light reflecting off ice crystals suspended in the air. This phenomenon occurs in cold places where the temperature allows hexagonal ice crystals to form. For example, these photos were taken at… pic.twitter.com/F3Rk55UXaV — Malinda ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (@TreasChest) November 26, 2024

क्या है इसके पीछे का कारण? (Reasons Behind Mysterious Light Pillars)

वहीं, कई जानकारों ने दावा किया है कि इस तरह की चीजें तापमान गिरने की वजह से होती हैं. इसके पीछे की वजह में यह भी कहा जा रहा है कि यह अकसर आर्टिफिशियल सोर्स जैसे कि स्ट्रीट लाइट्स और हेक्सागोनल आइस क्रिस्टल के रिफ्लेक्शन की वजह से होता है.