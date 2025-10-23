रात के अंधेरे में स्कूटी रोककर मुस्लिम परिवार ने मनाई दिवाली, पटाखे फोड़ते देख लोग बोले- यही है असली भारत

Muslim Family Diwali Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने करोड़ों दिलों को छू लिया. वीडियो में एक मुस्लिम परिवार सड़क किनारे खड़ा होकर छिप-छिपकर दीपावली मनाता नजर आ रहा है. स्कूटी से उतरते ही वो चारों तरफ देखते हैं, 'कोई देख तो नहीं रहा?' फिर बच्चों के साथ मिलकर अनार जलाते हैं और खुशी से झूम उठते हैं. यह नज़ारा जितना सादा है, उतना ही गहरा भी. दिवाली के पटाखों, मिठाइयों और रोशनी के बीच यह परिवार अपनी खुशियां चुपचाप मनाकर भारत की गंगा-जमुनी तहजीब की याद दिला गया.

सोशल मीडिया पर छाई 'Real India' की झलक (Diwali celebration video)

यह वीडियो सबसे पहले X (Twitter) पर यूजर @KantInEastt ने शेयर किया. कुछ ही घंटों में पोस्ट पर हजारों लाइक्स और कमेंट्स की बाढ़ आ गई. लोगों ने लिखा, यही तो है असली भारत, जहां त्यौहार धर्म से नहीं, दिल से मनाए जाते हैं. वीडियो में परिवार स्कूटी से आता है, इधर-उधर देखकर पटाखे जलाता है, बच्चे खुशी से उछलते हैं और उनके चेहरों पर एक चमक दिखती है...शायद आज़ादी की, शायद अपनत्व की.

A Muslim family celebrating Diwali secretly in the streets, to fulfill the wishes of their sons because their society won't accept them if they celebrate at their home pic.twitter.com/iLNIVMNl7t — Lord Immy Kant (@KantInEastt) October 21, 2025

दिवाली की रोशनी में झलकता आपसी सम्मान (Muslim Diwali celebration)

20 अक्टूबर को पूरे देश में दीपावली का पर्व धूमधाम से मनाया गया, लेकिन इस वायरल वीडियो ने दिखाया कि असली रोशनी तो तब होती है जब इंसानियत का दीया जलता है. धर्म और पहचान से परे यह परिवार रात के अंधेरे में दीप जलाकर लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहा है.

