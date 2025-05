'नीना गुप्ता वाइब्स दे रही हैं आंटी' मां-बेटी के धमाकेदार डांस ने इंटरनेट पर मचाया तहलका

Woman dances with mother viral video: इन दिनों इंस्टाग्राम पर एक डांस वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें एक मां-बेटी की जोड़ी 'Done With Your Ex' सॉन्ग पर जबरदस्त डांस करती नजर आ रही हैं. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर anjali.mamgai नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है, जिसमें वह अपनी मां के साथ ट्रेंडिंग गाने पर डांस करती दिख रही हैं. वीडियो में अंजलि जहां कुर्ती और जींस पहने नजर आ रही हैं, वहीं उनकी मां ने पारंपरिक बैंगनी साड़ी पहनी हुई हैं. दोनों ने गाने के हुक स्टेप्स इतने बेहतरीन तरीके से किए हैं कि सोशल मीडिया यूज़र्स तारीफ करते नहीं थक रहे. खासकर गाने की पंक्तियां 'No extra stress, no extra worry' पर मां-बेटी की परफेक्ट कोऑर्डिनेशन ने वीडियो को खास बना दिया.

यहां देखें वीडियो

मां-बेटी की जोड़ी ने लूट ली महफिल (mother daughter dance Instagram)

वीडियो का बैकग्राउंड सिंपल है, लेकिन उनकी केमिस्ट्री और एक्सप्रेशन्स सोशल मीडिया यूज़र्स का दिल जीत (viral dance challenge) रहे हैं. एक यूज़र ने कमेंट करते हुए लिखा, 'आंटी के जूते पर थोड़ा पानी छिड़को, स्टेप्स तो आग लगा रहे हैं.' वहीं एक और यूज़र ने लिखा, 'आंटी तो नीना गुप्ता वाली वाइब्स दे रही हैं.' किसी ने इसे 'coolest version of this dance' कहा तो किसी ने इसे 'trend का विनर' करार दे दिया.

वायरल वीडियो ने लूटा दिल (Done With Your Ex dance trend)

इस वीडियो (trending reels 2025) को देखकर साफ है कि ट्रेंडिंग गानों पर डांस अब सिर्फ यंगस्टर्स तक सीमित नहीं रहा, बल्कि हर उम्र के लोग सोशल मीडिया पर अपनी क्रिएटिविटी से ट्रेंड को नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं. गौरतलब है कि Gladdest का गाना Done With Your Ex इन दिनों इंस्टाग्राम रील्स का हॉट फेवरेट बना हुआ है, लेकिन अब अंजलि ममगाई की मां ने अपने ग्रेस और शानदार स्टेप्स के जरिए इस ट्रेंड का स्तर ही ऊपर कर दिया है. इस वीडियो (coolest version of dance trend) को हजारों बार देखा जा चुका है और यह तेजी से वायरल हो रहा है.

ये भी पढ़ें:- खिड़की के रास्ते सोफा डिलीवरी