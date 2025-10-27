विज्ञापन
विशेष लिंक

क्या आप जानते हैं भारत के इस 'चमत्कारी' मंदिर के बारे में? जहां सिर्फ आने से ही खुल जाते हैं शादी के बंद रास्ते

Nithya Kalyana Perumal Temple केवल दर्शन का स्थान नहीं, बल्कि शादी के लिए एक आश्चर्यजनक 'चमत्कार' भी है. यहां आने वाले भक्त वापस अपनी खुशियों विश्वास और उम्मीदों के अनुभवों के साथ लौटते हैं.

Read Time: 3 mins
Share
क्या आप जानते हैं भारत के इस 'चमत्कारी' मंदिर के बारे में? जहां सिर्फ आने से ही खुल जाते हैं शादी के बंद रास्ते
निकल रही ही उम्र..नहीं हो रही है शादी? इस 'चमत्कारी' मंदिर में जाने तुरंत हो जाएगी पक्की, बस करना होगा ये काम

कभी सोचा है कि एक मंदिर सिर्फ पूजा स्थल ही नहीं, बल्कि आपकी शादी की तकदीर बदल सकता है? जी हां, भारत में ऐसा एक 'चमत्कारी' मंदिर है...Nithya Kalyana Perumal Temple, जो कि तमिलनाडु में है. यहां आने वाले भक्त सिर्फ दर्शन नहीं करते, बल्कि अपनी शादी के रास्ते भी आसान कर लेते हैं. वीडियो में एक शख्स दावा कर रहा है कि, जिन लोगों की शादी में किसी तरह की कोई अड़चन आ रही हो या फिर शादी नहीं हो पा रही हो? इस मंदिर में आने के 3 महीने के भीतर ही शादी के दरवाजे खुल जाते हैं. क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि एक माला पहनना और थोड़ी उम्मीद आपकी जिंदगी बदल सकती है?

Latest and Breaking News on NDTV

एक मंदिर ऐसा भी...(Miracle Temple India)

सोचिए, आप कई सालों से शादी के इंतजार में हैं, लेकिन कोई हल नहीं निकल रहा हो. ऐसे में अगर कोई आपको बताए कि भारत में एक ऐसा मंदिर है, जहां आने से आपकी शादी 3 महीने के भीतर तय हो सकती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? यही 'चमत्कार' देखने को मिल रहा है Tamil Nadu के Nithya Kalyana Perumal Temple में. यह मंदिर भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार को समर्पित है. बता दें कि, नित्यकल्याण पेरुमल (भगवान विष्णु का वराह अवतार) और उनकी पत्नी लक्ष्मी (कोमलवल्ली थायर) हैं.

मंदिर की खासियत (Shaadi Jaldi Hone Ka Mandir)

वीडियो में एक शख्स बता रहा है कि इस मंदिर में आने वाले सभी भक्तों की शादी जल्दी हो जाती है. चाहे शादी में कोई अड़चन हो या लंबे समय से शादी न हो रही हो, इस मंदिर में आने से सारे रास्ते खुल जाते हैं. मंदिर की खास बात यह है कि यहां जो माला पहनाई जाती है, शादी के बाद उसे वापस लौटाना पड़ता है.

Latest and Breaking News on NDTV

केवल दर्शन नहीं, एक अनुभव (Marriage Solution Temple)

इस मंदिर में जाने का अनुभव सिर्फ दर्शन तक सीमित नहीं है. यहां आते ही लोग यह महसूस करते हैं कि उनके मन का तनाव कम होता है और शादी की राह आसान होती है. यह सिर्फ धार्मिक विश्वास नहीं, बल्कि लोगों की कथाएं और भेंट भी इसे 'चमत्कारिक' बनाते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

क्यों है यह मंदिर खास (Viral Instagram Video)

भारत में कई मंदिर हैं, लेकिन Nithya Kalyana Perumal Temple की खासियत यह है कि यह विवाह के लिए dedicated है. मंदिर में देवी-देवता की पूजा, माला पहनाना और विश्वास का मेल ही इसे अलग बनाता है. वीडियो में दर्शाया गया है कि कैसे devotees अपने विश्वास और उम्मीद के साथ आते हैं और घर लौटते समय खुश और आश्वस्त महसूस करते हैं.

Latest and Breaking News on NDTV

सोशल मीडिया पर वायरल (Viral Temple Story)

इस मंदिर का वीडियो इंस्टाग्राम पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इसे देखकर पूछ रहे हैं कि, क्या सच में ऐसा मंदिर है? क्या यहां आने से शादी जल्दी हो जाती है? Viral वीडियो ने इसे लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है. इस मंदिर की मुख्य विशेषता यह है कि भक्त विवाह और वैवाहिक सुख के लिए आशीर्वाद मांगने यहां आते हैं, जिसके लिए विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं. वैवाहिक जीवन में आशीर्वाद और सामंजस्य के लिए यह मंदिर बहुत प्रसिद्ध है. भक्त यहां वैवाहिक सुख और संतान प्राप्ति की प्रार्थना करते हैं.

ये भी पढ़ें:- यहां उगाया जाता है दुनिया का सबसे बड़ा संतरा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nithya Kalyana Perumal Temple, Miracle Temple India, Tamil Nadu Temple, Marriage Solution Temple, Viral Instagram Video
Get App for Better Experience
Install Now