तेज़ रफ्तार स्कूटी का अगला हिस्सा हवा में उठाकर बीच सड़क पर स्टंट कर रहे थे युवक, वायरल Video पर पुलिस ने की कार्रवाई

स्कूटर पर खतरनाक स्टंट कर रहे लड़कों के एक समूह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बेंगलुरु पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की है. जो लोग बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और उनका वीडियो ऑनलाइन सामने आने के तुरंत बाद उनके वाहन जब्त कर लिए गए.

बेंगलुरु पुलिस द्वारा एक्स पर साझा किए गए वायरल वीडियो में पुरुषों के एक समूह को लापरवाही से स्टंट करते हुए दिखाया गया है, विशेष रूप से "व्हीलिंग", जहां स्कूटर का अगला हिस्सा ऊपर उठा हुआ है, और पिछले पहिये पर संतुलन बनाए हुए है. इन लोगों ने केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा रोड पर, बिना हेलमेट पहने, ये स्टंट किए, जिससे उनकी जान और दूसरों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई.

देखें Video:

Wheeling on city roads? Our officers are always ready to bring your adventure to a halt.#WeServeWeProtect pic.twitter.com/q8sXqDxJVY