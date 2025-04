माइक्रोसॉफ्ट (Microsoft) की 50वीं वर्षगांठ पर कंपनी के तीन सीईओ, सह-संस्थापक बिल गेट्स, पूर्व सीईओ स्टीव बाल्मर और सीईओ सत्या नडेला फिर से साथ आए, लेकिन ये कंपनी के Copilot AI के साथ इंटरव्यू के लिए साथ जुटे. इस दौरान तीनों ने Copilot AI को खूब रोस्ट किया. नडेला ने अपने सोशल मीडिया पर Copilot AI और बाकी लोगों के बीच हुई बातचीत को हल्के-फुल्के चुटकुले अंदाज में शेयर किया है.

Copilot AI से बातचीत की शुरुआत नडेला करते हुए कहते हैं, "चलो बातचीत को खत्म करने से पहले एक बार हमें रोस्ट करके दिखाओ." इस पर Copilot AI कहता है, "ठीक है, सत्या.. चलिए इसे और मसालेदार बनाते हैं." Copilot AI ने आगे कहा, "स्टीव, हम आपसे शुरुआत करेंगे. आपका उत्साह लाजवाब है, लेकिन क्या आपको कभी चिंता होती है कि आपकी ऊर्जा AI को शॉर्ट-सर्किट कर सकती है? मेरा मतलब है, रोबोट को भी आपकी उत्साहवर्धक बातों के बाद कॉफ़ी ब्रेक की ज़रूरत होती है."

Three Microsoft CEOs walk into a room on Microsoft's 50th anniversary … and are interviewed by Copilot! pic.twitter.com/5E8wHCDV92