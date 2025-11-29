तेरी बातों में..., पर मैथ्स टीचर ने किया ऐसा डांस, देख कर लोगों ने कहा रॉकस्टार, वीडियो वायरल

जब से सोशल मीडिया आया है, दुनिया के कोने-कोने में हो रहा एंटरटेनमेंट झट से देखने को मिल रहा है. यहां तक कि अब रीलवुड के जमाने में लोगों की जिंदादिली बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और अब हर कोई कैमरा फेस करने में हिचकिचा नहीं रहा है. बच्चों से लेकर जवान तक और अधेड़ उम्र के लोगों से लेकर बूढ़े तक सब रीलवुड पर छाए हुए हैं. इनमें सबसे ज्यादा एंटरटेनिंग कंटेंट अंकल और बूढ़ों का होता है. खासकर वो वाला कंटेंट जिसमें इस उम्र वर्ग के लोग किसी पार्टी, फंक्शन और रिटायरमेंट पार्टी में खुलकर डांस कर रहे होते हैं. अब एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है, जिसे देखने के बाद नौजवान कह उठेंगे लाइफ तो यह जी रहे हैं.



बॉलीवुड गाने पर अंकल का धमाकेदार डांस (Maths Teacher Viral Dance)

इस वीडियो को देखने के बाद आप एक पल के लिए अपनी रोजमर्रा की टेंशन भूलने वाले हैं. क्योंकि इस वीडियो में एक अंकल फेयरवेल पार्टी में जेन जी के गाने 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' पर, जो डांस कर रहे हैं, ना उसे देखने के बाद मन में ख्याल आएगा कि हमारी जिंदगी कब इतनी टेंशन फ्री होगी. सूट-बूट में अंकल जी सिर्फ नाचे नहीं हैं, बल्कि अपने डांस में शाहिद कपूर और कृति सेनन के एक-एक डांस मूव को इतना खूबसूरती से फॉलो किया है कि सीखने के बाद भी लोग ऐसा डांस नहीं कर पाते हैं. यह वीडियो तो सोशल मीडिया पर हिट होना ही था और हो भी गया, क्योंकि इस वीडियो पर 4 मिलियन से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं.



जनता बोली- मैथ्स टीचर छा गए (Uncle Viral Dance Video)

अंकल के डांस पर लोगों के क्या कमेंट्स आ रहे हैं, जरा वो भी पढ़ लेते हैं. एक यूजर ने तो साफ-साफ लिखा है, लाइफ हो तो ऐसी'. दूसरा लिखता है, अंकल जी डांसर निकले'. तीसरा लिखता है, 'कौन सा व्रत करने से ऐसे मैथ्स टीचर मिलते हैं, हमारे मैथ्स टीचर तो हमें पतली नीम की डंडी से मारते थे, भगवान जी आदरणीय कौशिक सर को दीर्घायु एवं उत्तम स्वास्थ्य दें'. कमेंट सेक्शन में आकर पता चलता है कि कौशिक जी तो मैथ्स के अध्यापक हैं और लोग उन पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं. कमेंट बॉक्स रेड हार्ट इमोजी से भर चुका है और तालियों वाले इमोजी की तो पूछो ही मत. और हां इस वीडियो को देखने के बाद आप इसे जरूर शेयर करेंगे.