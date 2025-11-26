विज्ञापन

धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म से जुड़ा किस्सा, इस एक्टर के लिए मंगवाना चाहते थे केक, लेकिन....

‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया’ फिल्म के सेट से एक्टर राकेश बेदी ने धर्मेंद्र से जुड़ा खूबसूरत किस्सा सुनाया, जो उनके लिए बन गया आखिरी याद.

Read Time: 3 mins
Share
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म से जुड़ा किस्सा, इस एक्टर के लिए मंगवाना चाहते थे केक, लेकिन....
धर्मेंद्र की आखिरी फिल्म तेरी बातों में उलझा जिया थी
नई दिल्ली:

एक्टर धर्मेंद्र के निधन से फिल्म इंडस्ट्री शोक में है. एक्टर्स अपने जज्बात को सोशल मीडिया पर बयां कर रहे हैं. टीवी और फिल्म एक्टर राकेश बेदी ने धर्मेंद्र से जुड़ा एक खूबसूरत किस्सा सुनाया और यह भी बताया कि उनकी क्या खासियत थी. अपने जज्बात को बयां करने और धर्मेंद्र का किस्सा सुनाने के लिए राकेश बेदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का सहारा लिया. वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "बाय-बाय धरम जी." वहीं, पोस्ट किए वीडियो में एक्टर कहते नजर आए, “धर्म जी की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि जिससे भी मिलते थे, उसे तुरंत अपना बना लेते थे. सामने वाला महसूस करता था कि ये मेरा अपना आदमी है, मुझसे बहुत प्यार करता है, मेरे सिर पर हाथ रखेगा, मेरी सरपरस्ती करेगा. इतना खुला दिल और इतना प्यार वो हर किसी को बांटते थे, जैसे सारी दुनिया उनकी अपनी हो.”

इस एक्टर के लिए मंगवाना चाहते थे धर्मेंद्र केक

राकेश बेदी ने एक दिल छू लेने वाला किस्सा भी सुनाया. उन्होंने बताया, “कुछ साल पहले हम ‘तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' फिल्म की शूटिंग कर रहे थे. उसमें शाहिद कपूर मेरे बेटे थे और धरम जी मेरे पिता का रोल कर रहे थे. शूटिंग के बीच मेरा जन्मदिन आ गया. धरम जी ने कहा कि केक वो मंगवाएंगे, लेकिन प्रोडक्शन ने कहा कि केक उनकी तरफ से आएगा. जब केक आया तो धरम जी ने खुद पूरी यूनिट को इकट्ठा किया और मुझसे केक कटवाया. फिर बड़े प्यार से मुझे खिलाया और खुद मेरे हाथ से खाया. वो पल मेरी जिंदगी का सबसे यादगार दिन बन गया.”

आखिरी बार तेरी बातों में ऐसा उल्झा जिया में नजर आए थे धर्मेंद्र

राकेश बेदी ने आगे कहा, “वो ग्रेट मैन थे, बहुत अच्छे इंसान थे. उनका जाना इंडस्ट्री के लिए बहुत बड़ी क्षति है.” किस्सा साल 2024 में आई फिल्म 'तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया' से जुड़ा है. शाहिद कपूर और कृति सेनन स्टारर फिल्म का निर्माण मैडॉक फिल्म्स और जियो स्टूडियोज के तहत किया गया है. अमित जोशी और आराधना साह के निर्देशन में बनी फिल्म में धर्मेंद्र के किरदार का नाम जय सिंह अग्निहोत्री रहता है. यह सुपरस्टार की आखिरी फिल्म थी, जिसमें वह नजर आ चुके हैं. जबकि अब अमिताभ बच्चन के नाती अगस्तय नंदा की अपकमिंग फिल्म इक्कीस में वह आखिरी बार नजर आएंगे, जो 25 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Teri Baaton Mein Aisa Uljha Jiya News, Dharmendra, Dharmendra Last Film
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com