नाई को फोन गिफ्ट करने के लिए शख्स जुटा रहा था पैसे, लेकिन सोशल मीडिया के एक पोस्ट ने बदल दी पूरी तस्वीर

Man raises funds to get new phone for Ghaziabad barber: सोशल मीडिया पर कई बार अजीबोगरीब वीडियोज और अनर्गल बातें सुन कर बहुत से लोग डिजिटल दुनिया की आलोचना करते हैं, लेकिन यहां कभी-कभी ऐसे किस्से सामने आ जाते हैं जो सोशल मीडिया की इस दुनिया की तारीफ करने पर मजबूर कर देते हैं. गाजियाबाद में कुछ ऐसा ही हुआ है. दरअसल, इन दिनों गाजियाबाद के एक नाई के लिए सोशल मीडिया मसीहा बन हुआ है. सोशल मीडिया पर एक पोस्ट वायरल होने के बाद इस नाई को एक बेहतरीन तोहफा मिला, जिसकी उसे सख्त जरूरत थी.

दरअसल, गाजियाबाद के सोनू नाई का फोन किसी ने चुरा लिया, लेकिन उसके एक ग्राहक ने उसके लिए नया फोन खरीदने के लिए पैसे जुटाए. हालांकि, इस घटना के बीच में सोनू को इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड नथिंग इंडिया से बड़ा सरप्राइज मिला, जिसने उसे एक नया फोन गिफ्ट किया.

एक पोस्ट की वजह से मिला सरप्राइज

इस सप्ताह की शुरुआत में एक्स यूजर पूजा सनवाल के शेयर किए जाने के बाद सोनू की कहानी वायरल हो गई. हुआ यूं कि नई दिल्ली के कनॉट प्लेस में घूमते हुए पूजा ने एक आदमी को एक टी-शर्ट पहने देखा, जिस पर एक क्यूआर कोड था, जो सोनू के लिए फंड जुटाने के लिए खोला गया था. ‘स्कैन टू नो मेन हैज इमोशनन्स' यह वह लाइन है जो उसकी टी-शर्ट पर छपी थी.

कोड को स्कैन करने के बाद, पूजा को पता चला कि फंड जुटाने का यह अभियान सोनू के क्लाइंट रोहित सलूजा ने बनाया था. "मेरे नाई का फोन चोरी हो गया है, उसे नया फोन देने में मेरी मदद करें," फंडरेज़र का टाइटल था. 16 जुलाई को पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट के अनुसार, सोनू ने 1,600 रुपये इकट्ठा करने में कामयाबी हासिल की थी.

यहां देखें पोस्ट

I'm not crying, you are.



Here's Sonu with his new phone. https://t.co/NMaDTo8JIB pic.twitter.com/jVc5azToS8 — Nothing India (@nothingindia) July 18, 2024

सोनू के फोन के लिए क्राउडफंडिंग चल रही थी, लेकिन इस बीच, पूजा की पोस्ट वायरल हो गई क्योंकि नथिंग इंडिया ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यहां सोनू अपने नए फ़ोन के साथ है." पोस्ट के साथ दी गई तस्वीर में सोनू अपने नए फ़ोन के साथ पोज़ दे रहे हैं.

इस किस्से के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स कमेंट कर सोशल मीडिया के फायदों पर चर्चा कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ऐसी चीजें ही इंटरनेट को सार्थक बनाती है.' दूसरे यूजर ने लिखा, 'ऐसी चीजों की वजह से सोशल मीडिया से प्यार हो जाता है.' वहीं एक ने लिखा, 'अब भी नेक दिल लोगों की कमी नहीं है.'

ये VIDEO भी देखें:-