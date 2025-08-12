विज्ञापन

4 हजार रुपये लेकर एक्ट्रेस बनने निकली, 37 साल पुरानी फिल्म में की ऐसी एक्टिंग कि रेखा का जादू भी पड़ गया फीका

37 साल पहले आई इस फिल्म के आधे पार्ट में तो रेखा का लुक इस तरह का था कि किसी का मन भी ना कि ऐसा चेहरा देखे.

रेखा को टक्कर दे चुकी हैं सोनू वालिया
नई दिल्ली:

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनू वालिया को फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए 42 साल पूरे हो गए हैं. इसे सेलिब्रेट करते हुए एक्ट्रेस ने एक पोस्ट शेयर की. साथ ही बताया कि उन्हें अपने पहले मॉडलिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए कितने रुपए मिले थे. पूर्व मिस इंडिया सोनू वालिया ने 'खून भरी मांग' और 'दिल आशना है' जैसी फिल्मों में काम किया. कहा जाता है कि फिल्म 'खून भरी मांग' में उनकी दमदार एक्टिंग रेखा पर भी भारी पड़ी थी. इस मूवी के लिए सोनू वालिया को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का फिल्मफेयर अवॉर्ड मिला था.

सोमवार को एक्ट्रेस ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें वो इसराज बजाती दिखीं. सोनू वालिया ने इसके पीछे की कहानी बताई. एक्ट्रेस ने लिखा, '11 अगस्त 1983, ताज के ठीक पीछे मित्तर बेदी के स्टूडियो में मुझे पहली मॉडलिंग की नौकरी मिली. एक दवा कंपनी के लिए कैलेंडर शूट था. मैंने 1,500 रुपए कमाए, जो मेरे पीजी में रहने और खाने-पीने के एक महीने के खर्च के लिए पर्याप्त थे. इस तरह मेरे मॉडलिंग करियर की शुरुआत ऐसी लड़की के रूप में हुई, जो अपनी जेब में 4,000 रुपए (हेमंत त्रिवेदी के साथ फैशन शो से बचाए हुए) और आंखों में सितारे लेकर मुंबई आई थी.'

सोनू वालिया ने आगे बताया, 'इस शूट ने दिल्ली (जहां मैं पढ़ाई कर रही थी) से अवसरों से भरे इस बड़े और खूबसूरत शहर में आने के मेरे फैसले को पुख्ता कर दिया. इस फैसले पर मुझे कभी पछतावा नहीं हुआ. इसके बाद मॉडलिंग की और 1985 में मिस इंडिया प्रतियोगिता जीती. 11 अगस्त 1988 को, 5 साल बाद, 'खून भरी मांग' रिलीज हुई और मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई. इसकी रिलीज को अब 37 साल हो गए हैं और मुझे लगता है कि तब से मैं अपने जन्म के नाम से अधिक 'नंदिनी' के नाम से जानी जाती हूं. लोग तो मुझसे कहते हैं, 'अरे, यह तो 37 साल पहले रिलीज हुई थी.' यही इसकी ताजगी और आकर्षण है, जिसका श्रेय मेरे निर्देशक राकेश रोशन को जाता है.'

सोनू वालिया ने साइकोलॉजी से ग्रेजुएशन किया था. जब वे जर्नलिज्म की छात्रा थीं, तब उन्होंने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, इसके बाद 1985 में उन्होंने मिस इंडिया की प्रतियोगिता जीती थी. इसी साल उन्होंने मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत को रिप्रेजेंट किया था.

