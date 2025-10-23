चाबी गुम गई...ताला तोड़ने के लिए न हथौड़ा न कटर शख्स ने लगाया ऐसा भयानक जुगाड़, देख लोग बोले- सोची ना होगी

Man Use Anar Bomb For Breaking Lock: दिवाली का मौसम हो और पटाखों की बात न हो, ऐसा भला कैसे हो सकता है, लेकिन इस बार एक अनार बम सिर्फ आसमान नहीं, इंटरनेट पर भी धमाका कर गया. एक शख्स ने दरवाजे का ताला खोलने के लिए ऐसा अजीबोगरीब तरीका निकाला कि लोग बोले, 'भाई, ये तो टेक्नोलॉजिया निकला.' दरअसल, सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में एक आदमी घर के दरवाजे का ताला तोड़ने के लिए छेनी या हथौड़ी नहीं, बल्कि दिवाली वाला अनार बम इस्तेमाल करता है और नतीजा इतना शॉकिंग था कि वीडियो ने देखते ही देखते 3 करोड़ व्यूज बटोर लिए.

वीडियो में क्या हुआ? (Lock Todne Ke Liye Anar Bomb)

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स ताले के सामने एक अनार बम को चिमटे से पकड़कर जलाता है, जैसे ही पटाखा फटता है, उसकी चिंगारियां पूरे इलाके को रोशन कर देती हैं. करीब 17 सेकंड बाद, ताला टूट जाता है और बंदा गर्व से कहता है, 'काम हो गया.' इस पूरी 32 सेकंड की रील को Instagram पर @vickysinghexperiments नाम के यूजर ने शेयर किया है. महज 2 दिनों में वीडियो को 3 करोड़ व्यूज, 2.7 लाख लाइक्स और 1600 से ज्यादा कमेंट्स मिल चुके हैं.

इंटरनेट पर रिएक्शन- पूरा मोहल्ला जान जाएगा (Anar Bomb Se Toda Lock)

वीडियो वायरल होने के बाद कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर मजे लिए. एक यूजर ने लिखा, भाई, अब चोरों को भी नया आइडिया मिल गया. दूसरे ने लिखा, इस तरीके से खोला (lock breaking hack), तो पूरा मोहल्ला भी आ जाएगा. तीसरे यूजर बोले, भाई, अब मनेगी असली दिवाली.

Experts की सलाह- ऐसे हैक से बचें (Anar bomb viral video)

हालांकि, कई लोगों ने इसे खतरनाक हैक बताते हुए चेतावनी दी है कि ऐसा प्रयोग घर पर न करें, क्योंकि अनार बम (Diwali jugaad video) एक विस्फोटक पदार्थ है, और गलती से यह बड़ा हादसा भी करा सकता है.

