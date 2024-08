सड़क पर गिरा था पेट्रोल, अंकल ने समझा पानी है, बीड़ी सुलगाई और ज़मीन पर फेंक दी माचिस की तीली, फिर जो हुआ, देख डर जाएंगे

छोटी सी लापरवाही कितनी खतरनाक साबित हो सकती है, इसका एक ताजा उदाहरण सामने आया है. बीड़ी जलाने के बाद माचिस की तीली को बिना बुझाए फेंकने का नतीजा ऐसा हुआ कि दुकान के बाहर भीषण आग लग गई. घटना आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के कल्याणदुर्गम कस्बे की है. इस घटना का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

माचिस की तीली से आग

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक दुकान के बाहर कुछ लोग खड़े हैं. एक शख्स वहीं खड़ा होकर बीड़ी पी रहा होता है. सामने एक मोटरसाइकिल खड़ी है, वहीं सड़क गीली नजर आ रही है. दुकान के बाहर खड़ा एक शख्स बीड़ी जलाता है और माचिस की तीली को लापरवाही से बिना बुझाए नीचे फेंक देता है. खतरे से अंजान ये शख्स सड़क पर गिरे पेट्रोल पर ध्यान नहीं देता. लेकिन छोटी सी चूक बड़ी घटना का कारण बनती है और यहां भीषण आग लग जाती है, गाड़ी भी इस आग की चपेट में आ जाती है. दुकान तक भी ये आग फैल जाती है.

देखें Video:

Watch CCTV footage: Fire Erupts After Man Throws Matchstick Near Petrol Leak in Anantapur



A potential disaster unfolded in Kalyanadurgam town, Anantapur district. A man purchased five liters of petrol from a station near the old bus stand. While riding his two-wheeler, the… pic.twitter.com/gcsM9ihYb8