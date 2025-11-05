ये कैसी दीवानियत है! जलते तवे पर बैठकर शख्स ने बनाई रील, वायरल होने की दीवानगी में पार की हदें

इस रील वाले जमाने में लोगों ने अपनी जान को बहुत सस्ती समझ लिया है. वायरल होने के चक्कर में कई लोग अपनी जान तक गंवा चुके हैं. कई मामले सामने आने के बाद भी लोग इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जान से बढ़कर कोई चीज नहीं है, लेकिन नहीं, उन्हें तो जान दांव पर लगाकर बस फेमस होना है और सोशल मीडिया से पैसा कमाना है. अब इस वीडियो को देखने के बाद ज्यादातर लोगों के मुंह से एक ही बात निकलने वाली है, 'यह सब क्या देखना पड़ा रहा है'. यकीनन रील बनाने के लिए कोई ऐसा कैसे कर सकता है. दरअसल, इस वीडियो में एक शख्स अपनी जान के साथ-साथ अपनी पार्टनर की जान की भी चिंता नहीं कर रहा है.

देखें Video:

जलते तवे पर बैठा शख्स

दरअसल, हालिया रिलीज फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के टाइटल सॉन्ग पर इस शख्स ने अपनी पार्टनर के साथ एक रील बनाई है. इसने अपनी दीवानियत दिखाने के लिए पहले चूल्हा जलाकर उस पर तवा रखा और फिर तवे पर खुद बैठ गया. इसके बाद फिल्म के इस गाने पर अपनी दीवानियत दिखाने लगा. खुदा ना खास्ता अगर कोई बड़ा हादसा हो जाता तो क्या होता, आप अच्छी तरह जानते हैं. खैर जो भी हो, रील बनाना गलत बात नहीं है, लेकिन इस तरह रील बनाना बिल्कुल गलत बात है. वैसे शख्स ने अपनी दीवानियत दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी है. इस वीडियो पर लोगों के क्या रिएक्शन हैं चलिए जानते हैं.

लोगों ने ली चुटकी

इस वीडियो पर एक यूजर ने लिखा है, 'भाई ने ऐसा कंटेंट बनाया है कि कोई कॉपी भी नहीं कर पाएगा'. दूसरा यूजर लिखता है, 'ऐसे कौन करता है भाई'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'भाई जला नहीं क्या? चौथे यूजर ने लिखा है, 'यह क्या बकवास है'. एक और यूजर लिखता है, 'कितने तेजस्वी लोग हैं'. एक अन्य ने लिखा है, 'भाई दीवानियत दिखा ली तो अब नीचे उतर जा'. कुल मिलाकर लोगों ने इस रील पर इस शख्स की जमकर चुटकी ली है. हालांकि इस वीडियो पर 30 हजार से ज्यादा लाइक आ चुके हैं. कृपया ध्यान दें, इस तरह की रील बनाकर अपनी जान जोखिम में ना डालें.

