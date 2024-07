डिलीवरी ऐप से हिंदी नोटिफिकेशन मिलने पर चिढ़ गया शख्स, सोशल मीडिया पर लोगों ने लगाई क्लास

कुछ लोग भाषा को लेकर ज्यादा ही गंभीर हो जाते हैं, इसका एक ताजा उदाहरण सोशल मीडिया पर सामने आया है. कर्नाटक का एक शख्स सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रहा है. दरअसल, शख्स ने दावा किया कि ग्रोसरी डिलीवरी ऐप ब्लिंकिट ने उसे हिंदी में नोटिफिकेशन भेजकर धमकाया है. उस व्यक्ति ने डिलीवरी ऐप पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया. सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाने के बाद लोग इसे राई का पहाड़ बनाना बता रहे हैं और कह रहे हैं कि, शायद ये शख्स बेराजगार है इसलिए वह समय बिताने के लिए ऐसी चीजें कर रहा है.

‘गया' शब्द पर मचाया बवाल

यह सब ब्लिंकिट से उस व्यक्ति के ऑर्डर के बारे में एक नोटिफिकेशन के साथ शुरू हुआ, जिसमें लिखा था "सुनो जी! देखो यह ऑर्डर 12 मिनट में डिलीवर हो गया". बस फिर क्या था इस नोटिफिकेशन के बाद वह शख्स गुस्से में लाल हो गया. उसका कहना है कि, ये नोटिफिकेशन कंपनी को कन्नड़ में भेजनी चाहिए. शख्स ने कंपनी की नोटिफिकेशन की भाषा को एलियन लैंग्वेज बताया.

एक्स पर @Metikurke नाम के यूजर न स्क्रीनशॉट शेयर करते हुए लिखा, “ब्लिंकिट ने एक हानिकारक सूचना भेजी और मुझे ‘गया' की शुभकामना दी, जिसका कन्नड़ में अर्थ ‘घाव' होता है. मैंने उनसे कहा, अगर मुझे एक और धमकी भरी सूचना मिली, तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा. उसके बाद उन्होंने एलियन भाषाओं में बकवास भेजना बंद कर दिया. हमें इसी तरह से निपटना चाहिए.”

मैसेज को बताया धमकी

उसकी अब वायरल हो रही पोस्ट में ब्लिंकिट के कस्टमर सपोर्ट के साथ शख्स की बातचीत की स्क्रीनशॉट भी नजर आ रहा है. शख्स ने ब्लिंकिट के साथ बातचीत में लिखा, “आपने मुझे एक एलियन भाषा में धमकी भरा संदेश भेजा है. मुझे डर है कि, अगर मुझे ऐसे संदेश मिले जिन्हें मैं पढ़ और समझ नहीं सकता, तो मैं अगली बार पुलिस में शिकायत दर्ज कराऊंगा.” शख्स ने कंपनी पर एक वफ़ादार ग्राहक को धमकाने का आरोप लगाया.

कंपनी ने दी सफाई

ब्लिंकिट सपोर्ट ने उस व्यक्ति को जवाब दिया, जिसमें बताया गया कि ये ग्राहक को भेजे गए सिंपल नोटिफिकेशन मैसेज हैं. ब्लिंकिट से आए संदेश में लिखा था, "ये कोई धमकी भरे संदेश नहीं हैं, सर." उस व्यक्ति ने मांग की है कि ऐसे संदेश कन्नड़ में भेजे जाने चाहिए.

एक अन्य पोस्ट में उसने कहा कि उसकी शिकायत के बाद पिछले एक महीने से उसे केवल अंग्रेजी में ही सूचनाएं मिल रही हैं: "इस शिकायत के बाद, मैंने एक महीने से अधिक समय तक देखा कि वे अब केवल अंग्रेजी में ही सूचनाएं भेज रहे हैं. अब एलियन भाषा की बकवास नहीं. अगर और लोग शिकायत करेंगे, तो वे कन्नड़ भी शुरू करेंगे."

यहां देखें पोस्ट

Blinkit sent a harmful notification and wished me "Gaya," which means "wound" in Kannada. I told them, if I received one more threatening notification, I would lodge a police complaint. After that they stopped sending nonsense in alien languages. That's how we need to deal! pic.twitter.com/yPtvFdfhIV