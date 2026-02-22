विज्ञापन
'मां का पहला हवाई सफर', बेटे ने पूरा किया सालों पुराना सपना, वीडियो देख भावुक हुआ इंटरनेट

Viral News: सोशल मीडिया पर एक वीडियो इन दिनों लोगों की आंखें नम कर रहा है. इस वीडियो में एक बेटा अपनी मां को पहली बार फ्लाइट में बैठाकर उनका सालों पुराना सपना पूरा करता नजर आ रहा है.

बेटे ने पूरा किया सालों पुराना सपना

Viral News: सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों वीडियो वायरल होते हैं, लेकिन कुछ कहानियां दिल को छू जाती हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों लोगों की आंखें नम कर रहा है. इस वीडियो में एक बेटा अपनी मां को पहली बार फ्लाइट में बैठाकर उनका सालों पुराना सपना पूरा करता नजर आ रहा है.

यह भावुक पल इंस्टाग्राम पर मनीष नाम के शख्स ने शेयर किया है. वीडियो को कैप्शन देते हुए मनीष ने बताया कि उनकी मां पूरे परिवार की पहली महिला हैं जिन्होंने हवाई यात्रा की है. यही बात इस सफर को और भी खास बना देती है. 

वीडियो की शुरुआत में मां-बेटा IndiGo की फ्लाइट में चढ़ते हुए दिखाई देते हैं. मां के चेहरे पर हल्की सी झिझक और आंखों में उत्साह साफ नजर आता है. वह आसपास की हर चीज को बड़े ध्यान से देखती हैं, जैसे हर पल को अपने दिल में बसाना चाहती हों.

एक सीन में वह फ्लाइट में मिला खाना मुस्कुराते हुए खाती दिखती हैं, जबकि बेटा उस पल को कैमरे में कैद कर रहा है. उनकी मुस्कान में खुशी, गर्व और थोड़ा सा विश्वास न होने वाला एहसास साफ झलकता है. जैसे उन्हें खुद यकीन नहीं हो रहा कि वह सच में हवाई जहाज में बैठी हैं. जैसे-जैसे फ्लाइट आगे बढ़ती है, मां की आंखें भावुक हो जाती हैं. यह सिर्फ एक सफर नहीं, बल्कि एक सपना था जो अब सच हो चुका था.

इस छोटे से वीडियो ने इंस्टाग्राम पर 12 लाख से ज्यादा व्यूज बटोर लिए हैं. कमेंट सेक्शन में लोगों ने दिल छू लेने वाले मैसेज लिखे. एक यूजर ने लिखा, 'यह हर मां-बाप का छुपा हुआ सपना होता है.' दूसरे ने कहा, 'उनकी मुस्कान सब कुछ कह रही है.' किसी ने लिखा, 'यह वीडियो देखकर मैंने तुरंत अपने माता-पिता को फोन किया.'

कई लोगों ने यह भी कहा कि असली सफलता वही है, जब हम अपने माता-पिता को वह खुशियां दे सकें जिनकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी. सच भी है, मां-बाप पूरी जिंदगी बच्चों के सपने पूरे करने में लगा देते हैं. ऐसे में अगर बच्चे उनके लिए कुछ खास कर पाएं, तो वह पल अनमोल बन जाता है.

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर यूजर द्वारा की गई पोस्ट से तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.

