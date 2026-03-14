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बस में बेटे के काम का प्रचार करती दिखी मां, Video ने जीता सबका दिल, यूजर्स बोले- यही है असली प्यार

बस यात्रा के दौरान एक बुजुर्ग मां अपने बेटे के बैलून डेकोरेशन बिजनेस का प्रचार करती दिखीं. वीडियो शेयर करने वाले शख्स ने उनके बेटे के काम को सोशल मीडिया पर प्रमोट किया, जिसे देखकर लोग भावुक हो गए.

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बस में बेटे के काम का प्रचार करती दिखी मां, Video ने जीता सबका दिल, यूजर्स बोले- यही है असली प्यार
बस यात्रा में सामने आई मां के प्यार की मिसाल

सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक बुजुर्ग महिला अपने बेटे के छोटे से बिजनेस को प्रमोट करती नजर आती हैं. यह वीडियो लोगों को इसलिए भी पसंद आ रहा है क्योंकि इसमें एक मां का अपने बच्चे के लिए गर्व और मेहनत साफ दिखाई देती है. यह वीडियो इंस्टाग्राम पर Aniruddha नाम के शख्स ने शेयर किया है. उन्होंने बताया कि यह मुलाकात एक बस यात्रा के दौरान हुई थी.

बस में बेटे के बिजनेस के बारे में बताने लगीं मां

वीडियो में देखा जा सकता है कि अनिरुद्ध बस में एक बुजुर्ग महिला के पास बैठे हुए हैं. स्क्रीन पर लिखा है कि वह उनसे उसी दिन बस में मिले थे और महिला अपने बेटे के बिजनेस के बारे में बता रही थीं. जब अनिरुद्ध ने उनसे पूछा कि उनका बेटा क्या करता है, तो महिला ने बड़े गर्व से जवाब दिया, वह गुब्बारों के साथ काम करता है, उसका बैलून डेकोरेशन का बिजनेस है. इसके बाद उन्होंने अनिरुद्ध को अपने बेटे का बिजनेस कार्ड भी दिया.

देखें Video:

मां के जज्बे ने जीता दिल

वीडियो में यह भी लिखा दिखाई देता है, यह एक भारतीय मां की भावना है. यह लाइन इस बात को दिखाती है कि भारतीय मांएं अपने बच्चों की सफलता के लिए किस तरह हर संभव कोशिश करती हैं. बस में बैठे-बैठे भी वह अपने बेटे के काम का प्रचार कर रही थीं.

वीडियो शेयर कर बेटे के बिजनेस को दिया समर्थन

इस मुलाकात से प्रभावित होकर अनिरुद्ध ने सिर्फ वीडियो ही शेयर नहीं किया, बल्कि अपने पोस्ट के कैप्शन में उस महिला के बेटे के संपर्क नंबर भी शेयर किए. उन्होंने लोगों से अपील की कि अगर किसी को इंदौर या उज्जैन में बैलून डेकोरेशन की जरूरत हो, तो वे इस नंबर पर संपर्क करें. उन्होंने लिखा, आइए उन्हें थोड़ा प्यार और समर्थन दें.

सोशल मीडिया पर लोगों ने की तारीफ

वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने इस पर सकारात्मक प्रतिक्रिया दी. एक यूज़र ने लिखा, बहुत अच्छा काम किया भाई, दूसरों की मदद करना हमेशा अच्छा होता है. दूसरे यूज़र ने उन्हें रियल इन्फ्लुएंसर बताया. कई लोगों ने दिल वाले इमोजी और शुभकामनाओं के साथ कहा कि यह वीडियो याद दिलाता है कि माता-पिता अपने बच्चों की सफलता के लिए किस तरह हर संभव प्रयास करते हैं.

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