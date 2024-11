थार खरीदने की ऐसी खुशी, कि शोरूम के बाहर ही नई गाड़ी पर चढ़कर हवा में की फायरिंग, वायरल Video पर लोगों ने उठाए सवाल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश के एक शख्स ने अपनी महिंद्रा थार रॉक्स खरीदने के बाद जश्न मनाने के लिए शोरूम के बाहर ही हवा में राइफल से गोलियां दागीं. यशपाल सिंह पंवार द्वारा इंस्टाग्राम पर साझा किए गए वीडियो में कैद हुई घटना में 18 नवंबर को महिंद्रा शोरूम के सामने एक रिश्तेदार के साथ सजी हुई कार के अंदर खड़े शख्स को गोलियां चलाते हुए दिखाया गया है.

कैप्शन में लिखा है: "नई थार ROXX खरीदने पर मामा साहेब होकम को बहुत-बहुत बधाई." वीडियो को तब और लोकप्रियता मिली जब ऑफ-रोडिंग के शौकीन रतन ढिल्लों ने इसे एक्स पर दोबारा पोस्ट किया और स्टंट की अनुमति देने के लिए शोरूम के कर्मचारियों की आलोचना की.

देखें Video:

How could the Mahindra showroom manager allow this to happen while the staff just stood by and watched? Strict action should be taken, or this might soon become a trend.

( Video by Instagram user @yashpal_singh_panwar_nalkheda) @MPPoliceDeptt pic.twitter.com/3tnH8sfpcl