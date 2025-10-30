'एमपी अजब है, सबसे गजब है', बाघ को कुत्ता समझ सिर पर हाथ फेरने लगा नशे में धुत शख्स, पिलाने लगा देसी ठर्रा

Drunk Man Offers Liquor To Tiger: सोशल मीडिया पर आजकल कुछ भी वायरल हो जाता है, लेकिन हर चीज पर यकीन करना खतरनाक हो सकता है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो सामने आया, जिसमें दावा किया गया कि मध्य प्रदेश में नशे में धुत एक आदमी ने बाघ को शराब पिलाने की कोशिश की और फिर उसे कुत्ता समझकर प्यार से सहलाने लगा. पहली नजर में यह वीडियो इतना असली लग रहा था कि, कई लोगों ने इसे पेंच टाइगर रिजर्व का CCTV फुटेज मान लिया.

लेकिन सच्चाई निकली हैरान कर देने वाली, वीडियो AI-जनरेटेड! (Man and Tiger Viral Video)

फैक्ट-चेक करने पर खुलासा हुआ कि यह पूरा वीडियो AI से बनाया गया था. न तो ऐसा कोई हादसा हुआ, न ही किसी मीडिया चैनल या वन विभाग ने इसकी पुष्टि की. एक्सपर्ट्स ने बताया कि यह वीडियो Artificial Intelligence (AI) के ज़रिए रियलिस्टिक बनाया गया था, ताकि लोग इसे असली मान लें और शेयर करें. AI टेक्नोलॉजी अब इतनी एडवांस हो गई है कि इंसानों की नजर भी असली और नकली में फर्क नहीं कर पा रही.

AI generated. Please stay away from such AI generated videos and don't forward them. May create unnecessary panic. https://t.co/SXoc6hqCnA — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) October 29, 2025

IFS अधिकारी की अपील 'ऐसे फेक वीडियो फॉरवर्ड न करें' (tiger alcohol video fake)

IFS अधिकारी परवीन कासवान ने भी इस वायरल वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया, 'ऐसे एआई जनरेटेड वीडियो को शेयर न करें. ये सिर्फ भ्रम फैलाते हैं और वन्यजीवों को लेकर गलत संदेश देते हैं.' उन्होंने लोगों को सतर्क करते हुए कहा कि, AI-generated content अब इतनी तेजी से फैल रहा है कि फेक और फैक्ट के बीच की रेखा धुंधली हो गई है.

52 वर्षीय राजू पटेल ने रात में “बिल्ली” समझकर असली बाघ के सिर पर हाथ फेर दिया! ठर्रे के नशे में बोले – “हट न बे किटी.”



बाघ ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ा रहा.

अब सुबह से राजू के घर पर लाइन लगी है ब्रांड कौन सा पी रखा था ये पूछने के लिए pic.twitter.com/AhpRPpSBnc — Arun Yadav (@ArunKoslii) October 29, 2025

लोगों ने किए मजेदार कमेंट्स (AI Generated Viral Video)

हालांकि, जब सच्चाई सामने आई, तो सोशल मीडिया यूजर्स ने मजेदार रिएक्शन दिए. किसी ने लिखा, 'राजू की शराब इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि बाघ भी दोस्त बन गया.' तो किसी ने कहा, 'AI अब इंसानों से भी ज्यादा रियल लगने लगा है.' एक यूजर ने तो यह तक पूछ लिया कि, 'भाई कौन-सा AI टूल था ये?' इंटरनेट पर हर वायरल वीडियो पर भरोसा करने से पहले दो बार सोचें, क्योंकि अब 'AI की दुनिया' में सब कुछ असली जैसा दिख सकता है, लेकिन सच्चाई कुछ और होती है.

