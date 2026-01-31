विज्ञापन
विशेष लिंक

शख्स ने गाड़ी की नंबर प्लेट को कस्टमाइज कर लिखवाया 'राम', इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, लोग बोले – भाई ने दिल चुरा लिया

Viral RAM Number Plate: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने अपनी कार को नहीं, बल्कि गाड़ी की नंबर प्लेट को कस्टमाइज करवाकर 'राम' लिखवाया. वायरल वीडियो देखकर कई लोग हैरान रह गए हैं और इस नंबर प्लेट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हो रही है.

Read Time: 3 mins
Share
शख्स ने गाड़ी की नंबर प्लेट को कस्टमाइज कर लिखवाया 'राम', इंटरनेट पर वायरल हुआ वीडियो, लोग बोले – भाई ने दिल चुरा लिया
राम नंबर प्लेट वायरल वीडियो
Social Media

RAM Number Plate Viral Video: आजकल गाड़ी को कस्टमाइज कराने का ट्रेंड काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है. कई लोग अपनी कार में प्रीमियम इंटीरियर या महंगे गैजेट्स लगवाते हैं, तो कुछ लोग यूनिक कलर करवाना पसंद करते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसने अपनी कार को नहीं, बल्कि गाड़ी की नंबर प्लेट को कस्टमाइज करवाकर 'राम' लिखवाया. वायरल वीडियो देखकर कई लोग हैरान रह गए हैं और इस नंबर प्लेट को लेकर सोशल मीडिया पर खूब चर्चा भी हो रही है.

धार्मिक आस्था और लग्जरी लाइफस्टाइल का अनोखा मेल

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में लाल रंग की महिंद्रा इलेक्ट्रिक कार BE6 दिखाई दे रही है, जिसकी नंबर प्लेट पर पर 'राम' लिखा हुआ है. नंबर प्लेट के RTO कोड के मुताबिक गाड़ी आंध्र प्रदेश (AP) की है. इस नंबर प्लेट में धार्मिक आस्था और लग्जरी लाइफस्टाइल का अनोखा मेल लोगों को देखने को मिला. कुछ लोग इसकी संभावित कीमत को लेकर हैरानी भी जता रहे हैं. लोगों का कहना है कि ऐसा कस्टम नंबर प्लेट काफी महंगा हो सकता है, क्योंकि ऐसे वीआईपी और स्पेशल नंबरों के लिए लाखों रुपये तक खर्च किए जाते हैं.

यह भी पढ़ें: चिमटे से महिला ने तोड़ी गुल्लक, अंदर निकला इतना Cash देखकर हैरान रह गए लोग

देखिए ये वायरल वीडियो


'भाई ने दिल चुरा लिया'

इंस्टाग्राम पर इस वीडियो को @proudbharat.in नाम के हैंडल से शेयर किया गया है, जिस पर अभी तक 9 लाख से ज्यादा व्यूज आ गए हैं. वीडियो के कमेंट्स में लोग अपनी-अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा 'भाई ने दिल चुरा लिया', दूसरे यूजर ने लिखा 'जय श्री राम जी', एक अन्य यूजर ने लिखा 'आध्यात्मिकता से अधिक महंगा कुछ भी नहीं है'. 

हाल ही में HR88B8888 बनी थी चर्चा का विषय

हाल ही में HR88B8888 नंबर प्लेट चर्चा का विषय बनी थी, जिसकी वजह इसकी कीमत थी. रिपोर्ट के मुताबिक इस नंबर प्लेट को  1.17 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड कीमत पर बेचा गया और यह देश की सबसे महंगी नंबर प्लेट बन गई है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Viral RAM Number Plate, Zara Hatke
Get App for Better Experience
Install Now