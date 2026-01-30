चिमटे से महिला ने तोड़ी गुल्लक, अंदर निकला इतना Cash देखकर हैरान रह गए लोग

पता नहीं लोग गुल्लक कैसे भर लेते हैं. मैं अगर 200 रुपये भी डाल दूं तो दिमाग उसी पर अटका रहता है. जब तक निकाल न लूं, चैन नहीं आता.” एक और यूज़र ने लिखा, “मेरी सारी सेविंग तो कपड़ों में ही उड़ जाती है.आज तक गुल्लक फोड़ने की नौबत ही नहीं आई.”

ये दो कमेंट्स उस वीडियो के हैं, जिसे देखकर शायद आप और हम ही नहीं, बल्कि लाखों लोग खुद को उससे जोड़ पा रहे हैं. दरअसल, हमारे और आपके घरों में भी गुल्लक जरूर होती है, जिसमें हम बचे हुए खुले पैसे डालते रहते हैं. लेकिन सच्चाई यही है कि ज़्यादातर लोगों की गुल्लक कभी भर ही नहीं पाती. थोड़े पैसे जमा होते हैं और फिर किसी न किसी बहाने निकाल लिए जाते हैं.

इसी आम आदत के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो जबरदस्त तरीके से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में एक महिला अपनी पूरी तरह भरी हुई गुल्लक को चिमटे की मदद से तोड़ती हुई दिखाई देती है. शुरुआत में देखने वालों को लगता है कि यह भी एक आम वीडियो होगा, लेकिन जैसे-जैसे गुल्लक टूटती है और उसमें से नोट निकलने लगते हैं, लोगों की हैरानी बढ़ती जाती है.

वीडियो के आखिर में महिला बताती है कि उसने साल 2025 में इस गुल्लक के जरिए कुल 72,438 रुपये की बचत की है. बिना किसी बड़े इन्वेस्टमेंट, बिना किसी खास प्लान के, सिर्फ रोज़मर्रा के छोटे-छोटे बचे हुए पैसों से इतनी बड़ी रकम इकट्ठा करना लोगों को चौंका रहा है.

इस महिला की सेविंग देखकर सोशल मीडिया पर लोग हैरान भी हैं और खुद पर थोड़ा हंस भी रहे हैं. कई लोग कमेंट में लिख रहे हैं कि उनकी गुल्लक तो कभी आधे से ज्यादा भरी ही नहीं होती. इस पर अब तक 8 लाख से ज्यादा लाइक्स आ चुके हैं और हजारों लोग अपने-अपने अनुभव कमेंट्स में शेयर कर रहे हैं.

यह वीडियो हमारी आदतों को भी आईना दिखाता है. छोटी-छोटी सेविंग्स अगर लगातार की जाएं, तो साल के आखिर में वे बड़ी रकम में बदल सकती हैं. बस फर्क इतना है कि कुछ लोग गुल्लक तोड़ने का इंतज़ार कर लेते हैं और कुछ हम जैसे लोग… 200 रुपये डालकर भी चैन से नहीं बैठ पाते.

