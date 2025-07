सोलन-शिमला हाईवे पर चलती SUV पर स्टंट करता दिखा शख्स, वायरल Video देख उड़े लोगों के होश, बोले- कार चला कौन रहा है?

सड़कों पर चलते हुए स्टंट करने का सिलसिला थम नहीं रहा. अब हिमाचल प्रदेश (Himachal Pradesh) के शिमला (Shimla) से ऐसा ही एक वीडियो सामने आया है. इस वीडियो में एक व्यक्ति को सोलन-शिमला हाईवे (Solan Shimla Highway) के एक संकरे और घुमावदार हिस्से पर गाड़ी चलाते हुए लापरवाही से स्टंट करते देखा जा सकता है. एक्स यूजर रतन ढिल्लों द्वारा शेयर किए गए इस वीडियो ने तब से सोशल मीडिया पर आक्रोश पैदा कर दिया है.

किसी अन्य वाहन से रिकॉर्ड की गई वायरल क्लिप में पीली शर्ट पहने हुए व्यक्ति को एक एसयूवी के ड्राइवर की तरफ वाले सामने के दरवाजे पर लापरवाही से खड़ा देखा जा सकता है. जैसे-जैसे कैमरा करीब आता गया, ऐसा लगता है कि एसयूवी को कोई कंट्रोल नहीं कर रहा था, क्योंकि ड्राइवर खिड़की से बाहर लटककर खड़ा था. वीडियो को शेयर करते हुए, ढिल्लों ने लिखा, "नया दिन, नई नीच इस तरह के लोग सीमाओं को लांघते रहते हैं. उम्मीद है कि हिमाचल पुलिस आखिरकार किसी को उदाहरण बनाने का फैसला करेगी."

यहां देखें:

New day, new low people like this keep pushing the limits. Hope Himachal Police finally decides to make an example out of someone.” @himachalpolice pic.twitter.com/okmnXgSLUu