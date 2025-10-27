Online भिखारी...रोजाना Youtube पर Live आकर मांगता है भीख, लोग करते पैसों की बरसात

Viral Instagram Video: सोचिए, आप आराम से घर बैठे-बैठे पैर पसार कर खा रहे हों और आपका फोन आपको पैसे कमाकर दे रहा हो, तो यकीनन आपकी भी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा. इन दिनों इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे एक लाइव वीडियो में यही नजारा देखने को मिल रहा है. वीडियो में एक युवक दिखाई दे रहा है, जो कुछ खा रहा है, उसके सामने एक QR कोड लगा हुआ है और बार-बार स्क्रीन पर मैसेज आता है ₹1 मिला, ₹5 मिला, ₹10 मिला, ₹100 मिला, ₹200 मिला.

मजाक भी बन रहा है और पैसा भी आ रहा है (Viral Live Stream)

देखने वाले यूज़र्स सिर्फ देख ही नहीं रहे, बल्कि उसका मजाक भी उड़ा रहे हैं. कोई कह रहा है कि, 'इतने आसान तरीके से पैसे कैसे कमा रहा है भाई?' तो कोई मजाक में सुझाव दे रहा है कि, 'ऐसे पैसे हर कोई कमाना चाहता है' और दिलचस्प बात ये है कि लोग सच में उसे पैसे भेज भी रहे हैं.

ईंटों की दीवार के सामने अनोखी कमाई (Eat and Earn)

वीडियो में युवक चुपचाप बैठा हुआ है, खाना खा रहा है और उसके पीछे ईंटों की दीवार दिखाई दे रही है. कोई बड़ी सेटिंग नहीं, कोई ग्लैमर नहीं...बस एक आम इंसान और उसका ऑनलाइन QR कोड, लेकिन यही simplicity और मजेदार contrast लोगों को हंसने और हैरान होने पर मजबूर कर रहा है.

ऑनलाइन पैसे कमाने का नया अंदाज (Instagram Viral Live)

आजकल लोग बहुत मेहनत करके पैसे कमाते हैं, पर कुछ लोग बस कुछ creative तरीके अपनाकर ऐसे पैसे कमा रहे हैं. इस वीडियो ने यही दिखा दिया कि creativity और थोड़ा patience किसी भी इंसान को इंटरनेट पर वायरल बना सकता है.

सोशल मीडिया पर धूम (QR Code Money)

अब तक इस वीडियो को लाखों लोग देख चुके हैं और लोग इसे शेयर भी कर रहे हैं. मजेदार कमेंट्स और reactions की वजह से वीडियो वायरल हो गया है. लोग इस वीडियो को देखकर हंस रहे हैं, सोच रहे हैं और अपनी राय भी दे रहे हैं कि ऑनलाइन पैसे कमाना इतना आसान हो सकता है.

