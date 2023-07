OMG 20 रुपये की मैगी 193 रुपये में, महिला ने ट्वीट कर शेयर किया बिल

महिला ने एयरपोर्ट पर खरीदी 193 रुपये की मसाला मैगी, बिल देख बोली पब्लिक- खरीदा ही क्यों फिर

Maggi At Such Inflated Price: बीते कुछ समय में जहां खाने-पीने की चीजों के साथ हुए तरह-तरह के एक्सपेरिमेंट को लेकर कई खबरें सामने आती रही हैं. वहीं सस्ती डिशेज के महंगे वायरल हुए बिल्स ने भी सोशल मीडिया पब्लिक का खूब ध्यान खींचा है. आपको बीते दिनों वायरल हुए मल्टीप्लेक्स के उन पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक का बिल तो याद ही होगा, जो इंटरनेट पर चर्चा का विषय बन गया था. अब उसी क्रम में एक बार फिर एक मसाला मैगी का बिल (Woman Pays Rs 193 For Noodles At An Airport) लोगों के होश उड़ा रहा है. दरअसल, हाल ही में एक महिला ने एयरपोर्ट (Maggi Noodles Purchased at Airport) से खरीदी मसाला मैगी के बिल की तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो धड़ल्ले से वायरल हो रही है, इस बिल में मैगी की प्राइज 193 रुपये (193 Rupees Ki Maggi) लिखा हुआ है.