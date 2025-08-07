मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 14 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, एक गिरफ्तार

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग (एयरपोर्ट आयुक्तालय, कस्टम्स ज़ोन-III) ने 05 और 06 अगस्त 2025 की रात एक बड़ी सफलता हासिल की. अधिकारियों ने हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Weed) जैसे मादक पदार्थ की 14.548 किलोग्राम की बड़ी खेप बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत लगभग ₹14.5 करोड़ बताई जा रही है. इस कार्रवाई में एक विदेशी यात्री को गिरफ्तार किया गया है.

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI), मुंबई पर कस्टम अधिकारियों ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एक संदिग्ध यात्री को रोका, जो बैंकॉक से फ्लाइट संख्या UL141 से मुंबई पहुंचा था.

बारीकी से जांच करने पर यात्री के ट्रॉली बैग से 14.548 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई. यह मादक पदार्थ विशेष तरीके से बैग के अंदर छिपाकर लाया था.

गिरफ्तार किए गए यात्री के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है.