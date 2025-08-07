विज्ञापन
विशेष लिंक

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 14 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, एक गिरफ्तार

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI), मुंबई पर कस्टम अधिकारियों ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एक संदिग्ध यात्री को रोका, जो बैंकॉक से फ्लाइट संख्या UL141 से मुंबई पहुंचा था.

Read Time: 1 min
Share
मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग की कार्रवाई, 14 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड बरामद, एक गिरफ्तार
(प्रतीकात्मक तस्वीर)
  • मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने हाइड्रोपोनिक वीड की 14.548 किलोग्राम बड़ी खेप बरामद की है
  • बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत लगभग चौदह करोड़ पचास लाख रुपये बताई गई है
  • गिरफ्तार यात्री बैंकॉक से मुंबई आने वाली फ्लाइट UL141 का यात्री था, जिसे स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर रोका गया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
मुंबई:

मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग (एयरपोर्ट आयुक्तालय, कस्टम्स ज़ोन-III) ने 05 और 06 अगस्त 2025 की रात एक बड़ी सफलता हासिल की. अधिकारियों ने हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Weed) जैसे मादक पदार्थ की 14.548 किलोग्राम की बड़ी खेप बरामद की, जिसकी अंतरराष्ट्रीय अवैध बाजार में कीमत लगभग ₹14.5 करोड़ बताई जा रही है. इस कार्रवाई में एक विदेशी यात्री को गिरफ्तार किया गया है.

छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI), मुंबई पर कस्टम अधिकारियों ने स्पॉट प्रोफाइलिंग के आधार पर एक संदिग्ध यात्री को रोका, जो बैंकॉक से फ्लाइट संख्या UL141 से मुंबई पहुंचा था.

बारीकी से जांच करने पर यात्री के ट्रॉली बैग से 14.548 किलोग्राम संदिग्ध हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई. यह मादक पदार्थ विशेष तरीके से बैग के अंदर छिपाकर लाया था.

गिरफ्तार किए गए यात्री के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत मामला दर्ज किया गया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mumbai Airport Customs, Hydroponic Weed Seizure, 14.548 Kg Hydroponic Weed, Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com