सुर्ख चांद से लेकर ग्रहों की नजदीकी तक...मार्च में आसमान दिखाएगा रहस्यमयी जलवा

Blood Moon To Planetary Parade: रात का आसमान इस मार्च कुछ अलग सा राज छिपाए बैठा है. कभी चांद सुर्ख होगा, कभी ग्रह एक दूसरे के करीब आकर खामोश इशारा करेंगे. अगर आप ने अब तक आसमान को गौर से नहीं देखा, तो इस बार फलक खुद आपको बुला रहा है.

ये भी पढ़ें:-'अब तो बहुत डर लग रहा है' दुबई में धमाकों की आहट...मां का WhatsApp मैसेज पढ़ बेटा रह गया सन्न

Photo Credit: pexels

ग्रहों की परेड से मार्च की शुरुआत (Planet Parade in Early March)

1 मार्च की शाम, सूरज ढलते ही पश्चिम दिशा में Mercury, Venus और Saturn एक कतार में चमकते दिखे. इसे Planet Parade कहा जाता है. Jupiter दक्षिण पूर्व में ऊंचाई पर नजर आया. Uranus और Neptune भी क्षितिज के ऊपर रहे. यह नजारा खास इसलिए था, क्योंकि एक साथ इतने ग्रहों को देखना रोज की बात नहीं होती.

Photo Credit: pexels

3 मार्च को सुर्ख होगा चांद (Total Lunar Eclipse on March 3)

3 मार्च की सुबह Total Lunar Eclipse होगा. इस दौरान पूरा चांद धरती की छाया में आ जाएगा और उसका रंग तांबे जैसा लाल नजर आएगा, जिसे Blood Moon कहा जाता है. यह घटना तब होती है जब धरती सूरज और चांद के बीच आ जाती है. लाल रोशनी चांद तक पहुंचती है और उसे रहस्यमय आभा देती है.

ग्रहों की नजदीकी और नई चांद रात (Planet Conjunction and New Moon)

7 और 8 मार्च को Venus और Saturn बेहद करीब दिखेंगे. यह Planet Conjunction करीब 45 मिनट तक साफ नजर आएगा.

19 मार्च को New Moon रहेगा, जिससे आसमान ज्यादा अंधेरा होगा और Milky Way visibility बेहतर होगी. इसी दौरान Zodiacal Light भी देखी जा सकती है, जो धूल कणों पर पड़ी सूरज की रोशनी से बनती है.

Photo Credit: pexels

इक्विनॉक्स और नूरानी रोशनी (Spring Equinox and Aurora Borealis)

20 मार्च को Spring Equinox होगा. इसी समय Aurora Borealis यानी Northern Lights देखने की संभावना बढ़ जाती है, खासकर उत्तरी इलाकों में. 26-27 मार्च को Jupiter और चांद साथ नजर आएंगे, जबकि 29 मार्च को चांद चमकीले तारे Regulus के सामने से गुजरेगा.

क्यों अहम है यह महीना (March celestial events)

March Sky Events 2026 खगोल प्रेमियों के लिए सुनहरा मौका है. Total Lunar Eclipse March 3, Planet Conjunction March 2026 और Aurora Borealis chances जैसे इवेंट न सिर्फ खूबसूरत हैं, बल्कि विज्ञान को करीब से समझने का मौका भी देते हैं. मार्च की रातें इस बार खामोश नहीं रहेंगी. बस नजर उठाइए, क्योंकि फलक पर एक दिलचस्प दास्तान लिखी जाने वाली है.

ये भी पढ़ें:-1500 के हेलमेट ने ले ली सीनियर की नौकरी, सिर्फ एक चीज के पीछे डूब गया करियर

Disclaimer: यह खबर सोशल मीडिया पर मिली जानकारी के आधार पर तैयार की गई है. एनडीटीवी इस कंटेंट की प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता.