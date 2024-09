पल भर में मलबे का ढेर बनी गगनचुंबी इमारत, इस वजह से बम से धवस्त की गई लुइसियाना की चार दशक पुरानी Skyscraper

लौरा और डेल्टा नाम के हरिकेन (Hurricanes Laura and Delta) से डैमेज हो चुकी लुइसियाना (Louisiana) की स्कायस्क्रेपर बिल्डिंग हर्ट्ज टावर (Hertz Tower) को ढहा दिया गया है. ये बिल्डिंग लेक चार्ल्स (Lake Charles) में स्थित थी. ये 22 मंजिला इमारत चंद सेकंड में ही जमींदोज हो गई. इस ढहाने के लिए एक क्रू ने एक बाद एक कई विस्फोट किए जिसके बाद बिल्डिंग गिर गई. न्यूयॉर्क पोस्ट के मुताबिक, बिल्डिंग गिरने के बाद धुएं का बड़ा गुबार उठा जो करीब पांच मंजिल की ऊंचाई तक गया. ये बिलकुल किसी बादल की तरह नजर आ रहा था.

हरिकेन से हुआ बुरा हाल

इस बिल्डिंग को पहले कैपिटल वन टावर (Capital One Tower) के नाम से जाना जाता था. करीब चार दशक तक ये बिल्डिंग लुइसियाना शहर की एक प्रोमिनेंट बिल्डिंग रही है. साल 2020 में साउथ वेस्ट लुइसियाना में आए हरिकेन के बाद ये आइकोनिक स्ट्रक्चर थोड़ा खराब सा हो गया. बिल्डिंग में टूटी खिड़कियां दिखने लगीं और दूसरे मटेरियल भी दिखाई देने लगे. लॉस एंजेलिस बेस्ट रियल एस्टेट फर्म हर्ट्स इंवेस्टमेंट ग्रुप इस बिल्डिंग के मालिक थे. जो बार बार बिल्डिंग की मरम्मत का वादा करते रहे. द एडवोकेट के मुताबिक, वो ज्यूरिख कोर्ट में चल रहे इंश्योरेंस क्लेम के रिसॉल्व होने का इंतजार कर रहे थे. बिल्डिंग को दोबारा पहले जैसा बनाने की अनुमानित कीमत 167 मिलियन डॉलर आंकी गई. हालांकि इसके बाद भी बिल्डिंग का भविष्य संशय के दायरे में ही रहा.

