एशिया और यूरोप के बीच बना दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन पुल, अब 5 घंटे की दूरी केवल 6 मिनट में होगी तय

राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन (President Tayyip Erdogan) की एके पार्टी ( AK Party) पहली बार 2002 में सत्ता में आई थी, जिसके बाद से इस्तांबुल (Istanbul) के बोस्फोरस जलडमरूमध्य (Bosphorus strait) के नीचे एक नया इस्तांबुल हवाई अड्डा (new Istanbul airport), रेल (rail) और सड़क सुरंग (road tunnels) व उस पर एक पुल (bridge) का निर्माण किया गया था, जो उनकी मेगा परियोजनाएं (mega projects) रहीं.

प्रथम विश्व युद्ध (World War One) के दौरान डार्डानेल्स ( Dardanelles) में फ्रांसीसी और ब्रिटिश सेना (French and British forces) के खिलाफ 1915 की ओटोमन नौसैनिक जीत (1915 Ottoman naval victory) की वर्षगांठ (ceremony on the anniversary) पर एक उद्घाटन समारोह में राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा, 'ये काम कई वर्षों तक राज्य के लिए लाभ प्रदान करेंगे. इन परियोजनाओं का हमारे देश को निवेश, कार्यबल और निर्यात में आगे बढ़ाने में बड़ी हिस्सेदारी है.' राष्ट्रपति तैयप एर्दोगन ने कहा, 'पुल का नाम और इसके उद्घाटन की तारीख 18 मार्च, 1915 को प्रथम विश्व युद्ध में गैलीपोली अभियान के हिस्से के रूप में, ओटोमन सैनिकों की जीत की याद दिलाती है.' हम हमेशा इतिहास और भविष्य को जोड़ने के बारे में बात करते हैं. आज, हम इसे कर रहे हैं.'

दरअसल, इस्तांबुल (Istanbul) में $ 15 बिलियन की नहर ($15 billion canal) की परियोजना को लॉन्च किया गया था. राष्ट्रपति एर्दोगन ने इसे पिछले साल लॉन्च करते हुए 'क्रेजी प्रोजेक्ट' (crazy project) बताया था. इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य व्यस्त बोस्फोरस जलडमरूमध्य (busy Bosphorus Strait) पर दबाव को दूर करना था. हालांकि, आलोचकों ने तुर्की के आर्थिक संकट (economic woes), पर्यावरणीय जोखिम (environmental risks) और सार्वजनिक विरोध (public opposition) को देखते हुए परियोजना की व्यवहार्यता पर सवाल उठाया है.

2023 के लिए निर्धारित राष्ट्रीय चुनावों (national elections scheduled) से पहले, जनमत सर्वेक्षणों (opinion polls) ने राष्ट्रपति एर्दोगन और उनकी एके पार्टी (AK Party) की लोकप्रियता में गिरावट दिखाई है, जिससे विपक्ष को उन्हें बाहर करने की संभावनाओं को बढ़ावा मिला है.

मीडिया रिपोर्टों (media reports) में कहा गया है कि बिल्ड-ऑपरेट-ट्रांसफर (build-operate-transfer agreement) समझौते में ऑपरेटरों को समझौते की अवधि के दौरान 380 मिलियन यूरो (420 मिलियन डॉलर) की वार्षिक भुगतान गारंटी या कुल 6 बिलियन यूरो शामिल हैं.

राष्ट्रपति एर्दोगन ने कहा कि, पुल का उपयोग करने के लिए यात्री वाहनों की कीमत (price for passenger vehicles) 200 लीरा (200 lira) ($13.50) होगी. मार्च 2017 में डार्डानेल्स ब्रिज परियोजना (Dardanelles bridge project) पर काम शुरू किया गया था, जिसमें निर्माण में 5 हजार से अधिक श्रमिक शामिल थे. इसकी मध्य अवधि की 2,023 मीटर (1.25 मील) लंबाई 2023 में तुर्की गणराज्य (Turkish Republic's) की 100वीं वर्षगांठ (100th anniversary) का संकेत है.

यह तुर्की (Turkey) में यूरोपीय और एशियाई तटों (European and Asian shores) को जोड़ने वाला चौथा पुल है. इसके टावर ( towers) 318 मीटर (347.8 गज) ऊंचे हैं और पुल की कुल लंबाई (total length of the bridge) 4.6 किमी (2.9 मील) है, जिसमें एप्रोच वायडक्ट्स (approach viaducts) भी शामिल हैं.

अब तक, अनातोलिया (Anatolia) और गैलीपोली प्रायद्वीप (Gallipoli peninsula) के बीच यात्रा करने वाले वाहनों को एक घंटे की नौका यात्रा कर के डार्डानेल्स (Dardanelles) को पार करना पड़ता था, अब 5 घंटे की दूरी केवल 6 मिनट में तय की जा सकेगी.

