विज्ञापन
विशेष लिंक

कहां गया उसे ढूंढो...अकेले पहाड़ की ओर चलते Penguin ने आखिर क्यों इंटरनेट को रुला दिया?

सोशल मीडिया की भीड़ में अगर अचानक आपको बर्फ के बीच चलता एक अकेला पेंगुइन दिख जाए, तो हैरान मत होना. ये कोई आम वीडियो नहीं, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसने थके हुए दिलों, टूटे सपनों और नौकरी से उकताए लोगों को नई आवाज दे दी है.

Read Time: 2 mins
Share
कहां गया उसे ढूंढो...अकेले पहाड़ की ओर चलते Penguin ने आखिर क्यों इंटरनेट को रुला दिया?
सुबह उठते ही फोन में पेंग्विन ही पेंग्विन! जानिए अजीबोगरीब ट्रेंड? तोड़े सारे रिकॉर्ड

Viral Penguin Memes: ये वायरल पेंगुइन कोई नया वीडियो नहीं है. दरअसल यह क्लिप 2007 में रिलीज हुई जर्मन फिल्ममेकर वर्नर हजॉर्ग (German filmmaker Werner Herzog) की डॉक्यूमेंट्री Encounters at the End of the World से ली गई है. इसमें एक एडेली पेंगुइन अपने पूरे झुंड से अलग होकर अंटार्कटिका की बर्फ में अकेले चलता दिखता है. हजॉर्ग के मुताबिक, यह पेंगुइन करीब 70 किलोमीटर अंदर तक चला गया और उसकी मौत हो गई.

सोशल मीडिया ने बदल दी कहानी (Lone Penguin viral video)

2026 में यह वीडियो अचानक वायरल हुआ और इस पेंगुइन को 'निहिलिस्ट पेंगुइन' (Nihilist Penguin) कहा जाने लगा.

सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे जिंदगी से भागने वाला नहीं, बल्कि जहरीले माहौल से दूर जाने की हिम्मत दिखाने वाला किरदार बना दिया.

लोग कहने लगे, Be the Penguin यानी जो ठीक न लगे, उससे अलग रास्ता चुनने की हिम्मत रखो.

मीम्स, नौकरी और टूटे सपने (Memes, Jobs and Burnout Culture)

इंस्टाग्राम और एक्स पर इस पेंगुइन को लेकर मीम्स की बाढ़ आ गई.

कहीं इसे सरकारी नौकरी छोड़ने वाले से जोड़ा गया, कहीं ट्रेडिंग, ऑनलाइन बिजनेस और एविएशन जैसे रिस्की सपनों का प्रतीक बनाया गया.

एक पोस्ट में लिखा था, 20 साल लग गए लोगों को पेंगुइन को समझने में.

ब्रांड्स भी हुए शामिल (Brands Join the Penguin Trend)

डिलिवरी, जेप्टो और फासोस जैसे ब्रांड्स भी इस ट्रेंड में कूद पड़े.

किसी ने पेंगुइन को डिलीवरी लेते दिखाया, तो किसी ने उसे ट्रैवल और लॉन्ग वीकेंड का चेहरा बना दिया.

वैज्ञानिक आज भी पेंगुइन के उस फैसले को नहीं समझ पाए, लेकिन इंटरनेट ने उसे एक जज्बा बना दिया है.

शायद इसलिए क्योंकि हर इंसान के अंदर कहीं न कहीं वो अकेला पेंगुइन आज भी चल रहा है.

ये भी पढ़ें:- न CV चाहिए, न डिग्री…बस निकालनी होगी ऐसी आवाजें, चारबाग स्टेशन की सबसे अनोखी नौकरी

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Penguin Meme, Lone Penguin, Viral Penguin Memes, Viral Penguin Video, Lone Penguin Viral Video, Nihilist Penguin Meme, Be The Penguin Trend
Get App for Better Experience
Install Now